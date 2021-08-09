أفغانستان... مناطق جديدة تنتهار كأحجار الدومينو أمام "طالبان"

تناقش الحلقة تسارع سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على مناطق جديدة بأفغانستان، بعد سيطرتها على عاصمتي ولايتي قندوز وساري بول، ليرتفع عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 4، من أصل 34.

وهذا هو أكبر نجاح عسكري للحركة منذ بدء الهجوم الذي شنته في مايو/أيار عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، فيما قالت وزارة الدفاع إن القوات الحكومية تحاول استعادة مناطق رئيسية في قندوز، لأن الاستيلاء عليها سيتيح إطلاق سراح عدد كبير من مقاتلي "طالبان" الذين يمكن حشدهم في أماكن أخرى في شمال البلاد.

الخبير في الشأن الأفغاني، جاسم التقي، أوضح لبرنامج "بانوراما" أن: "تواصل وتيرة نجاحات طالبان قد تفضي إلى سيطرتها على كافة الأراضي الأفغانية، مؤكداً أن واشنطن ارتكبت خطاً كبيراً في سحب قواتها قبل تثبيت اتفاق المصالحة الوطنية".

وأضاف أن: "كل الدول المحيطة بأفغانستان تراقب التطورات التي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الداخلية فيها، معتبراً أن الخطر الذي تشكله طالبان على البلدان المجاورة، أكبر من ذلك التي يشكله تنظيم داعش".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني