طالبان... هل تكفي الخبرة في القتال لإدارة الدولة؟

تناقش الحلقة التطورات المتسارعة في أفعانستان، ومن بينها إصدار "طالبان" عفوا عاما عن موظفي الدولة، وتخلي أنقرة عن خططها للسيطرة على مطار كابول بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي، والجلسة الدورية للحوار الأفغاني المقررة في الدوحة اليوم الثلاثاء.

ما زالت القراءات متناقضة حول مستقبل الأوضاع في أفغانستان بعد انهيار الحكومة وسيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول.

الخبير في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أكد في حديث لبرنامج "بانوراما"، أن حركة طالبان تمتلك خبرة كبيرة في القتال، لكتها لا تمتلك الخبرة ذاتها في إدارة الدولة.

وراى أن الحركة لا تريد تكرار أخطاء الماضي، وأن العفو العام عن الموظفين التكنوقراط، وإبقاءهم في مكان عملهم يخدم مصالحها.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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