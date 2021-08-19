بعد الاتهامات بافتعال الحرائق... هل تقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب؟

تناقش الحلقة دخول العلاقات الجزائرية المغربية مرحلة جديدة من التأزم، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية أنها قررت "إعادة النظر" في علاقاتها مع الرباط، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، بسبب ما وصفته "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب".

وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة أكثر من 90 شخصا، من بينهم 33 جنديا في شمال البلاد.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية. ولم تحدث الدعوة التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس مؤخراً لتفعيل الحوار وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين أي خرق يذكر.

مدير المركز العربي للدارسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن ما آلت إليه العلاقات بين البلدين جاء نتيجة تراكمات من الناقضات في المواقف، وأنه لم يبق بينها أي نوع من العلاقات، مضيفاً أن العلاقات الرسمية على كافة المستويات قد يتم قطعها خلال وقت قصير.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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