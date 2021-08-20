هل يتجه العراق نحو خيار تأجيل الانتخابات؟

تناقش الحلقة احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى الدخول في فراغ دستوري، إذا سبق ذلك حل البرلمان العراقي، الذي صوّت في أبريل/ نيسان الماضي، على حلّ نفسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قال أنه قد يتراجع عن قراره السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، في حال تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى لتياره التحضير جيدا، ولضمان العدالة مع بقية الكتل المتنافسة، إضافة إلى ضرورة إدانة المرجع الديني "علي السيستاني" جماعات السلاح المنفلت في العراق، والتي تهدد أمن الانتخابات – حسب تعبير الصدر.

المحلل السياسي، كامل الكناني، أوضح أن بعض القوى السياسية العراقية، وأطراف خارجية، تدفع نحو تأجيل الانتخابات، لإدراكها أنها لن تأتي بنتائج تلبي مصالحها، وقد تؤدي لخسارتها.

ونفى الكناني، في حوار عبر "بانوراما"، أن تكون الأجواء الأمنية في البلاد ليست مواتية لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى قوة سياسية تعمل على الترويج لكافة المقولات، التي من شأنها الدفع باتجاه الفراغ الدستوري.

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني