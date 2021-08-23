درعا... هل أصبح الحسم العسكري على الأبواب؟

تناقش الحلقة قيام وحدات الجيش السوري بتعزيز وجودها في محيط مدينة درعا، بموازاة رفض المسلحين في منطقة "درعا البلد" لجهود التسوية، وإصرار الدولة السورية على فرض كامل سيادتها على المحافظة.

وتأتي هذه التطورات بينما تشهد المدينة تدهورا في الأوضاع الإنسانية، ونقصًا شديدًا بالخبز والمواد الغذائية، ومياه الشرب والأدوية والمحروقات.

وقام الجيش السوري بتأمين ممر إنساني لتأمين خروج الأهالي من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في درعا البلد والمخيم.

الخبير العسكري، ناجي الزعبي، اعتبر أن استعدادت الجيش السوري لحسم الأوضاع في درعا، جاءت بعد الفشل في الاتفاق مع المسلحين لعقد مصالحة، وتنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة بخصوص تسوية الأوضاع في المدينة.

وأضاف أن "الجماعات المسلحة تتعمد عرقلة ملف التسوية، لمنع حسم معركة درعا"، مضيفا أن الدولة السورية مصرة على بسط سيادتها على جميع المناطق في البلاد.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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