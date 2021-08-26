غزة... بين الحصار واحتمال العودة للحرب

تناقش الحلقة احتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، على ضوء تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أرسل أمس الأربعاء، قوات إضافية باتجاه الحدود مع قطاع غزة، تحسباً لمسيرة دعت لها الفصائل الفلسطينية للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض عن القطاع.

لكن الكاتب في الشأن الفلسطيني ومدير مركز فيميد للإعلام، إبراهيم المدهون:

أاستبعد أن تقدم إسرائيل على شن حرب ضد القطاع، معتبراً أنها ستكون مكلفة، وأن الواقعين الإقليمي والدولي يرفضان الحرب في الظروف الراهنة".

ورأى أن "التهديدات الإسرائيلية تأتي في سياق ممارسة الضغوط على الفلسطينيين، لوقف المطالبة برفع الحصار عن القطاع".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.