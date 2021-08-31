هل تنجح لقاءات بغداد في ترطيب العلاقات السعودية الإيرانية؟

تناقش الحلقة فيما إذا كانت الجولات اللاحقة من المفاوضات بين السعودية وإيران، في العراق، قادرة على تبريد الخصومة بين الخصمين الإقليميين.

ولأول مرة، أكدت إيران على لسان سفيرها في العراق إيراج مسجدي، إجراء محادثات مع السعودية في مايو/ أيار من العام الحالي، مؤكدة استعدادها لبذل قصارى جهدها لتسوية القضايا الخلافية مع السعودية. كما من المقرر عقد الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

لكن الخبير في الشؤون الإقليمية، جمعة العطواني، شدد على أن:

"الطرفان يحتاجان إلى مزيد من المراحل من المفاوضات لترطيب الأجواء فيما بينهما"، متابعاً ان أزمة انعدام الثقة ما زالت قائمة".

ووصف الخبير الإقليمي الملف اليمني "بالأكثر تعقيداً بين الرياض وطهران، مستبعداً عدم قيام الأخيرة بتقديم تنازلات تظهر ولي العهد السعودي وكأنه حقق إنجازاً سياسياً" -حسب تعبير العطواني.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.