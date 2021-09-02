بعد أفغانستان.. كيف سيكون مصير القوات الأمريكية في سوريا؟

تناقش الحلقة الأنباء الواردة عن إخلاء القوات الأمريكية لمواقعها من ثلاث قواعد عسكرية في سوريا، يقع اثنان منها في الحسكة والثالثة في دير الزور.

ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تأتي في ظل تخوف لدى إدارة الرئيس بايدن من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة.

وتتوزع شرق سوريا، في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية.

اللواء محمد عباس، الخبير العسكري الاستراتيجي، اعتبر أن:

"سلوكيات قوات الاحتلال الأمريكي وأعوانها في المنطقة، أدت إلى تصاعد رفض وجودها غير الشرعي على الأراضي السورية، وأن القوات الأمريكية بدأت تستشعر تصاعد العمليات التي تستهدفها".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.