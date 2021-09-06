بنجشير... هل سقط آخر معاقل المعارضة الأفغانية؟

تناقش الحلقة الأنباء المتضاربة حول مصير إقليم بنجشير شمالي العاصمة الأفغانية كابل، والذي يعتبر آخر حصون المعارضة بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على أغلب المناطق في البلاد.

ففي حين أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ "طالبان" محمد نعيم، إن "جميع مديريات الولاية أصبحت تحت سيطرة الحركة، وإنها تقترب من السيطرة على مركز الولاية بازارك، نفي المتحدث باسم ما يسمى بـ "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية"، فهيم داشتي ذلك، وقال إن «قوات المعارضة طردت قوات "طالبان" من جزء آخر من الوادي، بل أن المئات من مقاتلي طالبان استسلموا لقوات الجبهة".

مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، شكك في صحة الأخبار الواردة عن سيطرة "طالبان" على الإقليم، لكنه أكد أن "المخاوف ستبقى قائمة، من عمليات تطهير مذهبي قد تقوم بها "طالبان" ضد سكان الإقليم، كما فعلت في السابق".

وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، أشار التقي، إلى أن "طالبان لن تعلن عن تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة"، مفسراً ذلك بوجود "خلافات بين الجناحين العسكري والسياسي في الحركة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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