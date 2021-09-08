أفغانستان... حكومة مؤقتة بإدارة "طالبان"

وحسب المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، فإن التعيينات في الحكومة ليست نهائية لأن هذه مناصب تصريف أعمال، وسيتم الإعلان عن المناصب المتبقية في وقت لاحق.

وجاء الإعلان عن تعيين الحكومة بعد أن أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) مطلع الأسبوع الحالي، أنها استولت بالكامل على مقاطعة بنجشير، آخر قلاع المعارضة بين مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34.

واعتبر المختص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن "نجاح الحركة في تسيير أمور البلاد يعتمد على مدى مراعاتها لحقوق المواطنين، وإشراك كافة شرائح المجتمع في إدارة الدولة".

وبخصوص الاعتراف بـ "طالبان" والحكومة المؤقتة في أفغانستان، رأى سمير أن الدول التي تريد التعاون مع الحركة أو ترفض ذلك، ستعترف في نهاية المطاف بالحركة، وذلك من بوابة الاستثمارات وإعادة الإعمار.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.