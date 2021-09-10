تونس... استعدادات للتحول إلى النظام الرئاسي

تناقش الحلقة تصريحات وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، حول وجود ميول لتعديل النظام السياسي في تونس وتحويله إلى نظام رئاسي، مضيفًا أنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

ويأتي ذلك فيما تواصل القوى المحلية والدولية حث الرئيس قيس سعيّد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية، بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو/ تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، اعتبر أن:

"التحول إلى النظام الرئاسي أصبح مطلبًا ملحًاً لأن النظام البرلماني في تونس وصل إلى طريق مسدود".

وأوضح أن حركة "النهضة" سترفض التحول إلى نظام الحكم الرئاسي، لأن مرشحها لن ينجح في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.