الأسد في موسكو... أسباب الزيارة وأين أصبحت الأزمة في سوريا؟

تناقش الحلقة أسباب ونتائج الزيارة غير المعلنة مسبقاً، التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس بوتين، خلال الاجتماع، هناً الرئيس السوري بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ومشيراً إلى أن القوات الأجنبية، التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد.

من جانبه وجه الرئيس الأسد الشكر لنظيره الروسي على المساعدات الإنسانية لسوريا وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب"، كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها "غير إنسانية" و"غير شرعية".

ورأى الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، بسام أبو عبد الله، أن" الزيارة كانت متوقعة، نظراً للعلاقة التحالفية التي تربط بين البلدين".

وأشار في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن "سوريا ليست في واردة تقديم تنازلات لواشنطن، على حساب السيادة"، وحتى فيما يخص التواجد الإيراني، لأن ذلك يندرج تحت بند السيادة السورية، وجاء بناءً على طلب من الحكومة السورية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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