فرنسا "تصطاد" زعيم "داعش" في الصحراء الكبرى

تناقش الحلقة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قوات بلاده قتلت زعيم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في منطقة الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي.

وتتهم فرنسا الصحراوي بالمسؤولية عن غالبية الهجمات التي يشنها التنظيم في منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي المنطقة المفضلة لعملياته، وكذلك العمليات يقوم بها تنظيم "القاعدة" هناك.

لكن المختص في الشؤون المغاربية، سيدي محمد بن جعفر، استبعد أن يؤدي مقتل الصحراوي إلى تراجع عمليات تنظيم "داعش" في منطقة المثلث الحدودي، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي.

ورأى أن تجربة الحركات المسلحة تظهر وجود بدائل للقيادات التي تقتل أو يتم اغتيالها، وهي عادة ما تكون جاهزة لهذا النوع من التطورات.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.