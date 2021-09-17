اليمن... الجنوب ينتفض ضد "الانتقالي"

تناقش الحلقة دخول الاحتجاجات في عدن وحضرموت جنوبي اليمن يومها السادس، بتدهور الأوضاع المعيشية والتدهور غير المسبوق للعملة المحلية، وسط تحذيرات من انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني.

أعلن المجلس الانتقالي في اليمن، حالة الطوارئ في جميع المحافظات الجنوبية، فيما أعربت كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، عن قلقها بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، كما حذرت الأمم المتحدة من انهيار كامل بالبلاد.

واعتبر رئيس موقع "مأرب برس"، أحمد عايض، أن تدهور الأوضاع في محافظات الجنوب يؤشر على "حالة الضياع" التي يعيشها المجلس الانتقالي، الذي لم يقدم – برأيه- أية خدمات للمواطنين، رغم سيطرته على كافة نواحي الحياة في الجنوب.

وأوضح أن بيان وزراء خارجية الدول الخليجية، يعكس موقفاً موحداً من ممارسات المجلس، ويضعف من وقته كطرف سياسي في المشهد اليمني.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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