ليبيا بلا حكومة و"الأعلى" يدعو لتأجيل الانتخابات

تناقش الحلقة قرار مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة، واقتراح المجلس الأعلى للدولة تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

وكان نواب ليبيون قد أصروا على التصويت لسحب الثقة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما اكتفى المجلس أمس بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في عدة ملفات، منها الإنفاق الحكومي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المجلس الأعلى للدولة تفاصيل خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

اعتبر المختص في الشأن الليبي، أحمد جمعة، أن:

"طلب تأجيل الانتخابات يلبي رغبة قوى الإسلام السياسي في ليبيا في السيطرة على مجلس النواب، وإقصاء القوى السياسية الأخرى، تمهيداً لوضع دستور يساعد في إنجاح مرشح "الإخوان المسلمين" برئاسة البلاد".

وحول سحب الثقة من الحكومة، أشار جمعة إلى أن "ذلك يصب في مصلحة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لأنه سيمهد له الطريق بالترشح للانتخابات الرئاسية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.