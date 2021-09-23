تونس... الرئيس يحكم قبضته على السلطتين التنفيذية والتشريعية

تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تخوله الاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور العام 2014.

القرار قوبل برفض من حركة النهضة، التي رأت بأنها تهدد "بتفكيك الدولة"، معتبرة أن "مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شل مؤسسات الحكم، ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة".

لكن الكاتبة السياسية، فاطمة الكراي، اعتبرت أن الأحزاب السياسية المناوئة لإجراءات الرئيس انزوت، وأعطت الرئيس المبرر للتحرك، لمواجهة انهيار الدولة التونسية.

وأعربت الكراي، في مقابلة عبر "بانوراما"، عن رأيها بأن مفاعيل التدابير الاستثنائية لن تمتد لأكثر من عامين، لأن الرئيس سعيد لا يهدف إلى سلطة الفرد الواحد، بل لإنقاذ البلاد من الفوضى الدستورية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.