الحرب في اليمن... ماذا لو سقطت مأرب؟

تناقش الحلقة كيف يمكن أن يتغير مسار الحرب في اليمن المتواصلة منذ سبع سنوات، في حال سيطرت قوات صنعاء على مأرب.

نتحدث اليوم عن التطورات الميدانية حول مدينة مأرب شمالي اليمن، على ضوء تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه المدينة الاستراتيجية، يقابله تصدي من قبل القوات التابعة لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، مدعومة من القبائل والتحالف العسكري بقيادة السعودية.

تعتبر مأرب آخر معاقل حكومة الرئيس هادي في الشمال، والتي في حال فقدت السيطرة على المدينة، فإن موقف "أنصار الله" سيتعزّز في أي محادثات سلام مرتقبة.

المسؤول في الإعلام الحربي لحركة "أنصار الله"، حامد البخيتي، أشار إلى أن مأرب تحتل أهمية استراتيجية لما تملكه من ثروات من النفط والغاز المسال، ما سيجعل الصراع عليها حاداً، فضلاً عن تحول المحافظة إلى وكر للتنظيمات والجماعات التكفيرية.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني.