حكومة جديدة في تونس... فهل تتجاوز اختبار حل الأزمات؟

تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين المهندسة نجلاء بودن رئيسة للوزراء خلفا لهشام المشيشي، الذي كان قد أعفاه سعيد من منصبه في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس.

وتضمن التكليف الرئاسي أن تكون أولوية حكومة بودن مكافحة الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت مؤسسات البلاد، و"إعادة الأمل للتونسيين"، وذلك بعد نحو شهرين من الأجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها سعيد، وشملت عزل الحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان.

وتنحدر بودن من ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين، ومختصّة في علوم الجيولوجيا، وشغلت عشية تعيينها رئيسة للوزراء مهمة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ورأى رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية، أن "اختيار الرئيس سعيد للسيدة بودن لتولي رئاسة الحكومة يعكس رغبته في تعزيز دور المرأة التونسية في إدارة شؤون البلاد، وفي نفس الوقت، البدء بخطوات ملموسة على طريق إعادة الاستقرار إلى البلاد، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.