الأزمة الليبية... مفاوضات في الوقت الضائع ومصير مجهول للانتخابات

تناقش الحلقة انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين في الرباط، لبحث قانون الانتخابات، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، المزمع تنظيمها في 24 من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وشهدت المفاوضات التي تجرى تحت رعاية السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلافات حادة بين الوفدين، قد تعطل الوصول إلى اتفاق بخصوص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.

ورأى الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أن:

"معضلة التوافق على تنفيذ صحيح لبنود الاتفاق السياسي ما زالت قائمة، بسبب إصرار مجلس الدولة على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات ديسمبر، وفي المقابل تمسك مجلس النواب بالصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها، بوصفه السلطة التشريعية".

وعلى ضوء ذلك، لم يستبعد إغنية أن تستغل بعض القوى السياسية الليبية حالة الانقسام بين المجلسين، لتشكيل حكومة موازية في البلاد.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.