"حماس" في القاهرة... والتهدئة وإعادة الإعمار تتصدران جدول الأعمال

تناقش الحلقة نتائج اللقاءات التي أجرتها قيادة حركة "حماس" في القاهرة مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي تناولت بالدرجة الأولى تثبيت التهدئة في غزة، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وجهود تخفيف الحصار.

ووصفت تشكيلة وفد "حماس" إلى القاهرة بـ "اللجنة التنفيذية" داخل الحركة، والمخولة ببحث القضايا الاستراتيجية والمصيرية داخل الحركة ما قد يكون مؤشراً على تحضيرات جادة لإحداث اختراق في الملفات العالقة، بما فيها ملف تبادل الأسرى.

مدير مؤسسة "فيميد" للإعلام، إبراهيم المدهون، أشار إلى أن "أهمية اللقاء تكمن كذلك في كونه فرصة لمزيد من تعزيز العلاقات مع القاهرة، ومع العمق العربي عموماً، ما برز من خلال المستوى الرفيع للوفد".

وبخصوص ملف الأسرى، أشار المدهون إلى "عدم جهوزية إسرائيل لطرح صفقة مناسبة، متوقعاً لجوء حركة "حماس" لابتكار وسائل ضغط جديدة على تل أبيب للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.