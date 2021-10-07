هل أصبحت الطريق ممهدة أمام عودة العلاقات القطرية الإماراتية؟

تناقش الحلقة بوادر الانفراج المتسارعة في العلاقات القطرية الإماراتية، على ضوء زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أل ثاني إلى الإمارات، واجتماعه بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار سعي البلدين لتحسين العلاقات بينهما، بعد سنوات من الخلاف.

وتأتي زيارة الوزير القطري في أعقاب زيارة قام بها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، إلى الدوحة في أغسطس/ آب الماضي، واجتمع خلالها بأمير قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وافقتا، في العام الماضي، على وضع حد للخلافات مع قطر، بعد قطع العلاقات معها في 2017 بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب.

وأوضح الإعلامي القطري، صالح غريب، أن

"الطرق أصبحت ممهدة لعودة العلاقات بين قطر والإمارات إلى طبيعتها، بعد رفع كافة القيود التي حالت دون ذلك إثر قمة العلا في السعودية".

ولفت غريب إلى أن "قطر، بحكم علاقاتها الجيدة مع كافة اللاعبين الإقليميين، قادرة على دور لعب الوسيط بين السعودية وإيران، ما يعتبر إسهاماً حيوياً في سحب فتيل التوتر في المنطقة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.