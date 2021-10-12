هل سيمهد اتصال عبد اللهيان- الصفدي لإنهاء القطيعة بين طهران وعمان؟

تناقش الحلقة المرحلة المقبلة من العلاقات الأردنية-الإيرانية، بعد الاتصال الهاتفي غير المألوف، بين وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، والذي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتتميز العلاقات بين البلدين بالفتور حيناً والتوتر حيناً آخر. وكانت عمان وجهت أكثر من مرة اتهامات لطهران بممارسة سياسات توسعية وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات، وتقول إنها ملتزمة بعلاقات حُسن الجوار.

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الخبير في الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، رأى أنه "ليس للأردن مصلحة في العداء مع إيران، لا سيما في الظروف الراهنة، بعد التحسن الواضح في العلاقات بين دمشق وعمان".

واعتبر مدانات، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن "الأردن خضع لضغوط خليجية، لا سيما خلال الأزمة السورية، أدت لتوتر علاقاته مع طهران، وفي المقابل، لم تقدم شيئاً للمصالح الأردنية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.