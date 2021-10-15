خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا... هل يمكن تنفيذها؟

تناقش الحلقة قدرة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا، على تنفيذ الخطة التي ستضعها لحل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وكان أعضاء اللجنة اتفقوا بعد اجتماعات استمرت لثلاثة أيام في جنيف، على خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا في عملية تدريجية ومتوازنة، تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.

لكن الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أشار إلى أن:

"المرتزقة والقوات الأجنبية سيبقون في البلاد، طالما لم ينتخب حكومة وطنية تضع حداً لوجود هؤلاء".

وأكد إغنية أن "أطرافا في ليبيا ليس من مصلحتها خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، لأنهم يشكلون بالنسبة لها ورقة ضغط في المشهد السياسي الليبي".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.