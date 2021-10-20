تفجير دمشق... الرسائل والدلالات وشكل الرد

تناقش الحلقة التفجير الذي استهدف حافلة مبيت في العاصمة السورية دمشق، ونجم عنه مقتل 14 شخصا على الأقل في أكثر التفجيرات دموية في العاصمة منذ سنوات.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، وأكد مسؤولون سوريون أنه "استهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة"، وأبطلت وحدة هندسية عسكرية عبوة ثالثة.

ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه في دمشق منذ عام 2018، ومنذ ذلك الحين باتت الانفجارات نادرة، بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ ذلك العام من استعادة السيطرة على أحياء في العاصمة كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

واعتبر الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، حسام شعيب، أن الهدف من وراء التفجير هو "إعادة سوريا ولا سيما العاصمة دمشق إلى الفوضى، ونشر الرعب بين المواطنين، على ضوء عودة اللاجئين والمغتربين، وانفتاح المحيط العربي على سوريا".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.