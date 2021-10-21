"التنف"... هل بدأ الهجوم العكسي على القوات الأمريكية؟

تناقش الحلقة الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوبي سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها بشكل غير شرعي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وهذا هو الاستهداف الأول من نوعه للقاعدة العسكرية، ويأتي بعد أيام من توعد قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا بالرد على الهجوم الذي نفذته طائرات إسرائيلية وأمريكية قبل نحو أسبوع، على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر بحمص وسط سوريا.

ورأى الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، أن "الضربة التي وجهت لقاعدة التنف جاءت لتحذير القوات الأمريكية من تبعات أي هجوم تشنه على القوات السورية أو حلفاؤها".

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كما أشار سلمان إلى أن "الجيش السوري والقوات الحليفة له سيلجؤون في المرحلة المقبلة لتكتيكات خفض التوتر في مناطق، والتصعيد في مناطق أخرى، تبعاً لاستراتيجية المناطق والقوات المستهدفة، وأهميتها ميدانياً".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.