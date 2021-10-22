مؤتمر دعم ليبيا... خارطة طريق أم حبر على ورق؟

تناقش الحلقة اختتام مؤتمر دعم ليبيا أعماله في طرابلس بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالملف الليبي، وهو أول مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة الليبية منذ عام 2010.

وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أكد على إقامة الانتخابات في موعدها وإيجاد البيئة لعقدها بشفافية ونزاهة، إضافة إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة البلاد واستقلالها ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

لكن المختص في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، أشار إلى:

"أهمية القبول بنتائج الانتخابات وليس فقط إجراءها، تجنباً لما حصل بعد انتخابات العام 2014، عندما رفض فريق سياسي النتائج وتطورت الأزمة إلى حرب".

كما لفت إلى أن "الكثير من الأطراف السياسية معنية ببقاء الأوضاع على ما هي عليه، لأنه ليس من مصلحتها فقدان الامتيازات التي تتمتع بها، في حال وضعتهم نتائج الانتخابات خارج المشهد السياسي".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.