واشنطن وتل أبيب... ماذا تبقى من أوراق للضغط على إيران؟

تناقش الحلقة ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي، حول تداول مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي، إيال حولاتا، فكرة عقد اتفاق نووي مرحلي مع إيران، يقوم على إعلان طهران تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مقابل الإفراج عن أموال مجمّدة لها في بنوك أمريكية وأوروبية.

وأوضح الموقع أن الاقتراح الجديد يهدف إلى عدم العودة للاتفاق الشامل الذي تمّ توقيعه عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، من أجل شراء الوقت لإجراء المزيد من المفاوضات النووية.

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وكان مصدر دبلوماسي إسرائيلي كشف عن وجود خلافات بين تل أبيب وواشنطن، بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، بسبب ما وصفه إصرار واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن.

الباحث في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أكد أن:

"الاقتراح الأمريكي سيجد رفضاً قاطعاً من طهران، وأن خيار الحرب ضد إيران ليس وارداً، بسبب عدم قدرة واشنطن وتل أبيب على شنها".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.