مع انهيار سعر الليرة... المعارضة التركية تدعو لانتخابات مبكرة

تناقش حلقة برنامج اليوم: دعوة زعماء المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة، بعد تراجع قيمة الليرة ستة بالمئة ووصولها إلى مستويات متدنية جديدة عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشهدت الليرة التركية أدنى مستوى لها منذ ذروة أزمة العملة المحلية في 2018، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، في خطوة اعتبرت ذات تبعات خطيرة على الاقتصاد.

لكن المختص في الشأن التركي، رضوان فراس أوغلو، استبعد اللجوء لخيار الانتخابات المبكرة، لأن ذلك-برأيه-سيعتبر اعترافا بالهزيمة من قبل التحالف الحاكم.

أوغلو أوضح، في حوار عبر "بانوراما"، "عدم وجود مقاربة واضحة لدى المعارضة تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن عدم امتلاكها لمرشح قوي".

بدوره، رأى الخبير في الشأن التركي، دانيال عبد الفتاح، أن:

"قرار إجراء الانتخابات المبكرة هو، بكل الأحوال، بيد السلطة الحاكمة".

كما لفت إلى أن "المعارضة تريد استغلال التدهور في أسعار الليرة التركية لتحقيق نقاط ضد الرئيس أردوغان، والاستفادة في حال تراجعت شعبيته بسبب الإجراءات الأخيرة".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.