موسكو تعزز الدفاعات الجوية السورية... وعودة حفتر إلى بنغازي... الأزمة الكويتية- الفلبينية

© Sputnik . Natalia Seliverstova هيئة الأركان الروسية: إرسال منظومات دفاع جديدة إلى سوريا في القريب العاجل

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وأوضح اللواء دكتور محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن المنظومات الدفاعية التى ستقدمها روسيا للدولة السورية تأتي لتعزيز قدرة دمشق الدفاعية، خاصة بعد تكرار العدوان الأمريكي المباشر.

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تنظيم"داعش" الإرهابي، على كافة المحاور جنوبي دمشق، مع تقدم الجيش من محور منطقة العسالي التابعة لحي القدم والملاصقة لمنطقة الحجر الأسود معقل التنظيم…

وقالت مراسلة "سبوتنيك" في دمشق نور ملحم، إن الجيش العربي السوري وحلفاءه بدأوا مرحلة جديدة في معركة إنهاء الإرهاب بجنوب العاصمة دمشق، متمثلة في اقتحام مناطق تحصن الإرهابين، مشيرة إلى أن الجيش السوري يحقق المزيد من التقدم على العديد من المحاور في مخيم اليرموك، متوقعة القضاء على الإرهاب قريبًا جدًا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مسؤول ليبي يعلن موعد عودة المشير خليفة حفتر إلى بنغازي

أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي، أن "حالة المشير خليفة حفتر الصحية لا تمنعه من ممارسة عمله ومهامه كقائد عام للجيش، مشيرا إلى أن "عودته ستساهم في تحقيق الانتصارات وتقدم الجيش على الإرهاب".

© REUTERS / ERIK DE CASTRO الكويت تطلب من سفير الفلبين المغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور

اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية الكويتية إقبال الأحمد إن تهريب بعض المخدومات من البيوت الخاصة من قبل أفراد فى السفارة الفلبينية بالكويت، تعدي على سلطة الكويت وسيادته الداخلية، مضيفة أن الاعتذار من قبل وزير الخارجية الفلبينى لم يكن اعتذارا بمعنى الكلمة بقدر ما كان تبريرا لما قامت به سفارة بلاده.