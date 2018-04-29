عالم سبوتنيك: "الحشد" وانتخابات العراق.. التحريض على طهران.. تأكيد وحدة سوريا

الضيوف: د. بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، من العراق نسيم عبد الله أحد المرشحين على قوائم كتلة الفتح، من باريس د. رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية

أكدت روسيا وتركيا وإيران، التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا، الذي أدى لخفض مستوى العنف في البلاد.

© Sputnik . Raphael Daminov صراع على شخص رئيس الحكومة وشكلها قبيل إجراء الانتخابات العراقية

كما دعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، عقب اجتماع بموسكو، أمس السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدول لتقديم الدعم لسوريا فيما يصب في مصلحة جميع السوريين.

قال د. بسام أبو عبدالله أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، إن بيان الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، خطوة جاءت بعد محاولات غربية عديدة لبحث الأزمة في سوريا لكن هذا الاجتماع الذي عقد في موسكو لوزراء خارجية الدول الثلاث أكد نقطتين أساسيتن: الأولى هي رفض أى مشاريع تقسيمية وتأكيد وحدة سوريا واستقلالها وهذه النقطة جوهرية فيما يتعلق بمواجهة المشاريع والمخططات الغربية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين لفرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي الذي قالت إنه يمثل تهديدا دوليا للسلام والأمن.

قال الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة لـ"عالم سبوتنيك" إن ترامب يملك أوراق ضغط على الدول الأوروبية تجعلها تقتنع بانتهاج سياسة موحدة ضد الملف الإيراني رغم رفض الغرب لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي إلا أن التخوف من البرنامج النووي الإيراني يجعل هناك اتفاقا في الأهداف واختلاف في الاستراتيجيات حول التعامل مع هذا الملف.

تصاعدت الاتهامات بين الكتل الانتخابية التي تخوض أول انتخابات برلمانية بالعراق بعد إعلان بغداد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، والمقرر لها 12 مايو/آيار المقبل.

واتهم، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "تحالف الفتح" باستغلال اسم "الحشد الشعبي" والجهاد ضد تنظيم "داعش" للترويج لداعيته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يستنكر تصريحات الولايات المتحدة ضد سوريا

وقال نسيم عبد الله المرشح عن تحالف الفتح، إن مقتدى الصدر لا يهاجم تحالف الفتح بل يتهم فقط، مشيرا إلى أن عناصر الحشد بعيدون عن الانتخابات ويمارسون دورهم كمواطنين عراقيين فقط.

وأوضح أن التصريحات لا تؤثر على التحالف في الانتخابات حيث أن المواطن العر اقي أصبحت لديه رؤية للكتلة التي سيختارها.

أخبار اقتصادية

قالت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إنها عينت خمسة أعضاء جدد بمجلس الإدارة من بيهم امرأة في منصب تنفيذي وذلك في خطوة تاريخية للسعودية، ولصناعة النفط حيث يندر شغل النساء لمناصب تنفيذية.

تتزامن التعيينات مع خطط الحكومة السعودية لطرح حوالي خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام في وقت لاحق من السنة الحالية أو أوائل 2019.

© REUTERS / Bahrain مجلس إدارة "أرامكو" السعودية يعين أعضاء جدد بينهم امرأة

ومن الأخبار الاقتصادية كذلك إعلان المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مشروع لتنمية سيناء يجب أن يكتمل في 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار) واصفا المشروع بأنه "مشروع أمن قومي".

وقال محلب إن المشروع يشمل خططا لإقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر ومستشفيات وشبكة للصرف الصحي.

وفي الأخبار الاقتصادية أيضا ما أعلنه خبراء من "ياندكس" الروسية عن نية الشركة إطلاق خدمات منافسة لموقع أمازون الشهير للبيع عبر الإنترنت.

وقال الخبراء إن "ياندكس تملك حاليا خدمة yandex market للبحث عبر الإنترنت والتي يستخدمها الملايين للعثور على الحاجيات التي يرغبون بشرائها.

وتوفر هذه الخدمة الكثير من الميزات كمقارنة أسعار وخصائص السلع وإرشاد المستخدم لأنسب الأماكن لاقتنائها.

الأخبار الرياضية

حافظ يوفينتوس على حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعدما نجح في اقتناص فوز ثمين على إنترميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المذيعون؛ نوران عطالله، ويوسف عابدين، حسان البشير