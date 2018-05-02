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19:34 02 مايو/ أيار 2018
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    عالم سبوتنيك

    المغرب تقطع علاقتها بإيران والضربات البريطانية بالعراق قتلت مدنيين وهجوم انتحاري في ليبيا

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: د. الموسوي العجلاوي أ. التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط ود. حسين روي وران أ. السياسة والاقتصاد بجامعة طهران وسالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي وسيد سالم مدير التلفزيون الصحراوي ومصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان والكاتب الصحفي أحمد المصري من لندن والمحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل والكاتب اللبناني فادي عاكوم

    وزير الداخلية في جبهة البوليساريو مصطفى سيد البشير
    © Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير داخلية البوليساريو
    وزير صحراوي: اتهامات المغرب دليل إفلاس ونسعى لعلاقات قوية مع إيران
    سبوتنيك. نفى حزب الله اللبناني ما سماها مزاعم واتهامات وجهها المغرب له بخصوص دعم جبهة البوليساريو وتدريب مقاتليها. وقال حزب الله إنه من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة، و كان حرياً بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران.

    وكانت المملكة المغربية قد قالت إنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ومدها بالأسلحة.

    من جانبها قالت الخارجية الإيرانية، إن الاتهامات المغربية حول التعاون مع جبهة البوليساريو عار تماما عن الصحة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان إنه في الأيام الأخيرة جرت اتصالات بين مسؤولين من المغرب وإيران حول الموضوع وأكدت إيران أن ما يقال عار تماما عن الصحة ونرفضه رفضا قاطعا.

    قال الدكتور الموسوي العجلاوي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط في اتصال مع برنامج عالم "سبوتنيك"، إن ايران تسعى لتكرار تجربة "حزب الله" اللبناني في الصحراء الغربية حيث تريد انشاء قوة مسلحة هناك.

    إيران
    © Sputnik . Ronald Zak
    طهران: إيران جاهزة لخروج أمريكا المتوقع من الاتفاق النووي
    وحول رد الفعل الإيراني بشأن ما يحدث من تصعيد ضد إيران ودخولها في الكثير من الأزمات قال الدكتور حسين روي وران أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة طهران، قال إن إيران ليست من جمهوريات الموز ليتم شن حرب عليها بهذه السهولة مشيرا إلى أن هناك حملة لتشويه الرأي العالمي ضد إيران.

    وفي بيروت قال سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي إن الاتهام المغربي يبدو أنه شيك على الحساب لإدارة ترامب لأن "حزب الله" ليس له أي علاقة بالأمر…موضحا أن  المغرب أراد أن يقدم شيئا ما لإدارة ترامب ورأي أن يقدم حزب الله كقربان على المذبح الأمريكي ومشيرا إلى أن "حزب الله" لن يتأثر لا من قريب او من بعيد بما تقوله المغرب.

    ليبيا: قواعد جديدة للصراع السياسي قد تؤثر على إجراء الانتخابات
    من جانبه اتهم سي سالم مدير التليفزيون الصحراوي لجبهة البوليساريو اتهم المغرب بافتعال تصرفات صبيانية مع إيران بسبب ما تمر به المغرب من ظروف اقتصادية صعبة وأشار الى أنها تفتعل الأزمة مع ايران للاقتراب من الخليج وتلقي مساعدات.

    قال مصدر في التحالف الدولي المناويء لتنظيم "داعش" في العراق لبي بي سي إنه يعتقد أن "الضربات الجوية البريطانية قد أدت لمقتل مدنيين". وشكك المصدر في تصريح وزارة الدفاع البريطانية بأنه "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الملكي البريطاني تسببت بمقتل مدنيين.

    وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت أن بعض القنابل التي ألقاها سلاح الجو الملكي قد تعطل وانحرف عن هدفه، وحول رد الفعل العراقي على هذه المعلومات قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، إن الحكومة العراقية لم تُحرك ساكنا في أمور تتعلق باتهام جنود بريطانيين اتهموا بارتكاب جرائم ضد مدنيين، مشيرا إلى أن هذه تُعتبر جرائم حرب يمكن لمنظمات حقوقية تطلب تعويضات، لكنه يحتاج لجهد كبير، موضحا أنه ليست بريطانيا وحدها التي قامت بالضربات بل الولايات المتحدة أيضا.

    بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية في لبنان
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    انتخابات لبنان.. صراع على "الحاصل الانتخابي" و"الصوت التفضيلي"
    ومع ظهور هذا التحقيق الذي يكشف تورط سلاح الجو البريطاني في قتل مدنيين ابرياء في العراق يظهر تساؤلا حول الموقف الداخلي في بريطانيا من هذه الاتهامات وما هو موقف الحكومة البريطانية قال الكاتب الصحفي أحمد المصري من لندن، إنه  تقرير هيئة الإذاعة البريطانية يمكن أن يؤدي الى فتح تحقيق ويزيد المشاكل ضد الحكومة البريطانية، خلال فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها أخذت ضربتين قويتين بعد أن أعاد مجلس اللوردات القوة للبرلمان بتحديد مسألة الخروج من الاتحاد.

    قٌتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العامة للانتخابات الليبية في طرابلس، وقال المدير العام للمفوضية سعيد القصبي أن "ثلاثة قتلى على الأفل سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية" موضحا أن "انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية".

    وبحسب القصبي ، فإن "أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت فيما تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت الهجوم… وقال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل في طرابلس إنه لم يتم التأكد حتى الآن من طبيعة هذا الهجوم في ظل اشتباكات مستمرة، مشيرا الى أن تنظيم "داعش" سيكون على رأس المتهمين أو أي جهات أخرى لا تريد إجراء انتخابات في البلاد.

    وتتصاعد حدة المنافسة في لبنان مع اقتراب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/ أيار الجاري، وسط حديث عن انفاق مالي غير مسبوق  ويتزامن ذلك مع بدء مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي الإشراف على الانتخابات في محاولة لوضع ضوابط  أكثر صرامة  لتنظيم العملية الانتخابية.

    الكاتب والمحلل السياسي اللبنانى فادى عاكوم قال إن المشهد الانتخابي في لبنان يعكس واقع الحياة السياسية والاجتماعية  فالصرف غير المسبوق على الحملات  لا يمكن  إلا أن نسميه نوعا من الرشاوى الانتخابية التي اعتاد اللبنانيون عليها طوال عشرات السنين الماضية علما بأن النتيجة شبه محسومة لـ90 في المئة من المقاعد  وإن أردنا الكلام عن نوع من المنافسة  فهي قد لا تتعدى العشرة في المئة على مقاعد البرلمان. 

     

    انظر أيضا:

    ليبيا: قواعد جديدة للصراع السياسي قد تؤثر على إجراء الانتخابات
    المجموعة الرباعية الدولية تعلن موقفها من الوضع في ليبيا
    اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن ليبيا
    وزير صحراوي: اتهامات المغرب دليل إفلاس ونسعى لعلاقات قوية مع إيران
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    الكلمات الدلالية:
    المغرب, طرابلس, إيران, ضغوط, اتهامات, هجوم انتحاري, الاتفاق النووي, العراق, أمريكا, انتخابات, حزب الله اللبناني, راديو سبوتنيك, داعش, العالم
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