عالم سبوتنيك: خروج المسلحين من جنوب دمشق.. عمليات الجيش الليبي في درنة.. الأزمة بين الإمارات وحكومة بن دغر

الضيوف: مراسل سبوتنيك في ريف دمشق يزن كلش، والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس، وعبد الكريم صبرا المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، وأبو بكر بعيرة النائب في البرلمان الليبي، وسام الغُباري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن أكثر من 1300 من المسلحين مع أفراد عائلاتهم خرجوا من بلدات جنوبي دمشق، عبر ممر إنساني بالقرب من بيت سحم، لنقلهم باتجاه حلب.

وأوضح يزن كلش مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أنه تم الاتفاق بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المتواجدة في بلدات ببيلا، يلدا وبيت سحم جنوب العاصمة دمشق، مفسرًا أن الاتفاق يقضي بخروج المسلحين نحو جرابلس وإدلب في الشمال السوري على دفعات.

© Sputnik . HASSAN HASHEM "المصالحة الروسي": التشكيلات المسلحة غير القانونية تصيب 8 أشخاص بقذائفها على دمشق

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري شارفت على الانتهاء من تحرير مخيم اليرموك جنوبي دمشق من الإرهابيين.

وقال اللواء دكتور محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن مخيم "اليرموك" يتحضر اليوم لخروج الدفعة الأخيرة من الإرهابين، وتسوية وضع أخرين ممن حملوا السلاح، واصفًا الوضع داخل مخيم "اليرموك" بالإيجابي.

وفي ليبيا، واصل سلاح الجوي التابع للجيش الليبي ضرباته على معاقل ومواقع الإرهابيين في محاور القتال بمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، عبد الكريم صبرة، إن عمليات الحسم ستنتهي في درنة قريبا بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن الجيش الليبي أعطى فرصة لأهالي المدينة لتسليم أسلحتهم.

وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثات عبر الفيديو مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov شويغو وحفتر يبحثان عبر الفيديو مكافحة الإرهاب الدولي والتسوية في ليبيا

وقال النائب في البرلمان الليبي، أبو بكر بعيرة إنه تم التواصل بين القيادتين الروسية و الليبية، خاصة وأن الجيش الليبي في برقة شرق ليبيا يحتاج إلى نوع من الدعم، لأنه لا يزال محاصرا من قبل المجتمع الدولي ويحتاج للتزود بالسلاح والدعم المادي واللوجيستي، ويرون في روسيا منفذ لذلك.

أما في اليمن، فأجرى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، في عاصمة محافظة سقطرى حديبو، لقاء مع وفد سعودي عسكري معني بتخفيف التوتر بين السلطات اليمنية والإمارات في الجزيرة.

وقال الكاتب الصحفي اليمني، سام غباري، إنه لا يوجد توتر بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، لكن هناك سوء فهم عن تواصل حقيقي داخل التحالف العربي من أجل إيجاد الحلول كاملة للإشكاليات العالقة بين الرئاسة اليمنية والإمارات حول مواقف متباينة معينة وليس هناك خلافات جذرية عميقة.

النشرة الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهبِ بنسبة ضئيلة، رغم صعود الدولار، بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا. وزاد سعر الذهب في التعاملات الفورية، فاصل اثنين بالمئة، إلى ألف وثلاثمئة وأربعةَ عشر دولار وستة وخمسين سنتا للأوقية، في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي، متجها نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

© Fotolia / Arabimages أدنى مستوى لأسعار الذهب

وبعيدا عن أسعار الذهب، أعلنت شركة "غلينكور" السويسرية أن جهازَ قطر للاستثمار (QIA) سيحصل على ثمانيةَ عشر فاصل ثلاثة وتسعين من مئة بالمئة، من أسهم شركة "روس نفط" الروسية بعد التخلي عن صفقة مع شركة CEFC الصينية. وستحصل "غلينكور" بنتيجة الصفقة على ثلاثةِ مليارات وسبعمئة مليون يورو، وستحافظ على حصتها في "روس نفط"، البالغةِ فاصل سبعةٍ وخمسين من مئة بالمئة.

وفي سياق آخر، اتفق مسؤولون أمريكيون وصينيون على وضعِ آلية للعمل على تسوية القضايا المتعلقةِ بالتجارة بين الجانبين، بالرغم من "الخلافات الكبيرة" بينهما.. وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" بأن الوفد التجاري الأمريكي، الذي يزور البلاد والمسؤولين الصينيين "توصلوا إلى اتفاق بشأن بعض الجوانب"، والتزموا بتناول النزاعات التجارية من خلال الحوار.

وفي السعودية، تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أبريل الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في تسع سنوات، في ظل مساعي الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى واحد وخمسين فاصل أربع نقاط الشهر الماضي، من اثنتين وخمسن فاصل ثمان نقاط سجلها في مارس الماضي، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط ودونه إلى انكماشه.

الأخبار الرياضية

أقيمت قرعة كأس آسيا، أمس الجمعة، في مدينة دبي، بدولة الإمارات، مستضيف البطولة، المقرر انطلاقها 5 يناير 2019.

© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT السعودية وقطر تلتقيان في كأس الأمم الآسيوية

وأسفرت القرعة عن مواجهة الإمارات منتخبات تايلاند والهند والبحرين، ضمن المجموعة الأولى، فيما سيلعب بالمجموعة الثانية منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين والأردن.

وسيلعب بالمجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان والفلبين، بينما اصطدمت إيران في المجموعة الرابعة مع منتخبات العراق واليمن وفيتنام.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الغريمين السياسيين السعودية وقطر في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات لبنان وكوريا الشمالية، أما المجموعة السادسة فيلعب فيها منتخبات اليابان وأوزباكستان وعمان تركمانستان.

وفي دوري أبطال أفريقيا، أقيمت مساء أمس مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تعادل فيها الأهلي المصري سلبيا مع الترجي التونسي ضمن مباريات المجموعة الأولى، ليحتل الفريقين المركزين الثاني والثالث بالمجموعة، بعد فوز فريق تاونشيب رولرز البتسواني على كمبالا سيتي الأوغني بهدف دون رد.

كما تمكن مولودية الجزائري من اقتناص نقطة في نفس الجولة ضمن مباريات المجموعة الثانية بعدما تعادل إيجابيا مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف لكل منهما.

وكان الفريق المغربي متقدما بهدف سجله حميد أحداد في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل أمير قراوي للمولودية في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يحل اليوم السبت، وفاق سطيف الجزائري ضيفا على مازمبي الكونغولي، فيما سيواجه النجم الساحلي التونسي مضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، ويحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

© REUTERS / ANDREW BOYERS مدرب مانشستر سيتي: أجويرو سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم

وبعيدا عن كرة القدم، حطمت الصينية، ليانغ روي، الرقم القياسي لسباق 50 كيلومترا، السبت، وبفارق أكثر من دقيقة واحدة عن الرقم السابق في مشاركتها الأولى في هذا السباق ببطولة العالم للمشي في بلادها، وأنهت المتسابقة (23 عاما)، والتي ستنال 50 ألف دولار، بمجرد اعتماد نتيجة السباق في 4 ساعات و4 دقائق و35 ثانية لتصعد أعلى منصة التتويج وتحصد الميدالية الذهبية.

الأخبار الخفيفة

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن "مفاجأة سارة" سيستفيد منها معظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" في المملكة وخارجها.

ونشرت "الخطوط الجوية السعودية"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تشير فيه إلى أن كافة ركاب طائرات "الخطوط السعودية" سيمكنهم الاستفادة من خدمات "واتسآب" خلال الرحلات مجانا.

ومن الأخبار الخفيفة كذلك، كشف جديد لدراسة أمريكية قالت أن إصدار المرء صوت "شخير" مرتفع يضعف الجمجمة، ما يتسبب في تسرب السائل الدماغي الشوكي، الأمر الذي يعتبر مهددا للحياة.

و بحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم لديهم جماجم أنحف بنحو 1.23 ملم، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وفي أمريكا تحقق الشرطة في أحد ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا، في حادث تصادم تورطت فيه مركبة ذاتية القيادة مملوكة لشركة وايمو.

وقالت شرطة ضاحية تشاندلر، إن الحادث وقع عندما انحرفت سيارة سيدان من طراز هوندا لتجنب الاصطدام بسيارة أخرى.

وأضافت الشرطة، أنه على الرغم من أن السيارة كانت في وضع ذاتي القيادة، إلا أن شخصا كان في مقعد السائق أصيب بجروح طفيفة.

المذيعون: نوران عطالله/ عبد الله حميد / هند الضاوي