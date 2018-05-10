تصعيد عسكري في الجولان واليمن... وانطلاق الانتخابات العراقية

الضيوف: من سوريا مراسل "سبوتنيك" في ريف دمشق؛ ومن سوريا الخبير العسكري والاسترايتجي اللواء هيثم خليل؛ ومن العراق عزيز الربيعي مدير مركز الرقيب للدرسات الاستراتيجية؛ ود. عبد الكريم الوزان الكاتب والمحلل السياسي؛ ومن اليمن مدير مركز رصد الديمقراطي عبد الوهاب الشرفي

سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية، أسقطت أكثر من نصف الصواريخ، التي أطلقتها إسرائيل الليلة الماضية على مواقع داخل سوريا.

© Photo / SANA دمشق: هجوم إسرائيل الأخير يؤشر إلى أن مرحلة جديدة من العدوان على سوريا قد بدأت

كما قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق يزن كلش، إن كل ما يتم تدوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية، استهداف البنية التحتية السورية في القنيطرة، ودرعا، والسويداء ودمشق، وقد رد سلاح المدفعية التابع للجيش السوري، باستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء هيثم خليل أن الجيش العربي السوري استهدف أربعة مواقع للجيش الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة، باستخدام أكثر من أربعين صاروخًا.

العراق

فتحت، مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية، أبوابها أمام الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج، ولمنتسبي الأجهزة الأمنية في الداخل، اليوم الخميس.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi فينيسيا" العراق تستعد للانتخابات البرلمانية بأكثر من 300 مركز اقتراع

قال مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية عزيز الربيعى إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها فى عموم محافظات العراق أمام منتسبى الأجهزة الأمنية وكذلك فُـتحت بعض مراكز الاقتراع فى السجون والمستشفيات ، مضيفا أن هناك تنسيقا بين اللجنة المشرفة على سير الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة وكذلك مع الاجهزة الأمنية.

من جانبه، قال المحلل السياسى العراقى الدكتور عبد الكريم الوزان إن تصويت العراقيين فى الخارج هو انعكاس لتصويت العراقيين فى الداخل وانعكاس لكتلهم ومذاهبهم ومعتقداتهم كما توقع عزوفا عن التصويت فى الخارج خلافا للدورات الانتخابية السابقة بسبب عدم الثقة فى المرشحين وتأثر عراقيى الخارج بما يحدث داخل بلدهم من نزوح وبطالة وفساد.

اليمن

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... العمال يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما أسماه "التصعيد الحاد" في اليمن"، ودعا طرفي النزاع للامتناع عن المزيد من التصعيد حتى لا تحبط فرص تحقيق السلام.

قال عبد الوهاب الشرفي مدير مركز رصد الديمقراطي باليمن إن التصعيد الأخير بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يرتبط بملفات المنطقة الساخنة مثل انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا، مشيرا إلى أنه ليس من السهل فصل كل هذه الملفات عن بعضها.