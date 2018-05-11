فرنسا ترفض العقوبات الأمريكية على إيران، وقوات ليبية على تخوم درنة، واستمرار التصويت في الانتخابات العراقية

الضيوف: من بروكسل الأستاذ علي وحيدة الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي؛ ومن طهران الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق؛ وإبراهيم محمد مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب الانتخابات العراقية بمصر؛ والمنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية تقول إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن العقوبات، التي تشمل ستة أشخاص وثلاث شركات، تستهدف من نقلوا ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري وساعدوا في تمويل أنشطته الخبيث على حد قوله.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich فرنسا وأمريكا تبحثان استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات على إيران

ولم تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن أسماء الأشخاص الموقع عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعا إيرانيين.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة". وقال إن الوضع في منتهى الخطورة في الشرق الأوسط من جراء التداخل بين "المسألتين السورية والإيرانية"

وشدد لودريان على أنه يجب التفاوض في شأنها مع الأوروبيين. وقال إن التدابير العقابية التي اتخذها الأمريكيون تخصهم.

ومن بروكسل قال الأستاذ علي وحيدة الصحفي المعتمد لدي الاتحاد الأوربي لبرنامج عالم سبوتنيك إن الأوربيين عاكفون الآن من أجل الخروج بموقف موحد تجاه العقوبات الاقتصادية الأمريكية علي المتعاملين مع إيران، وأشار إلي أن هناك ثلاثة مسارات من المحتمل أن تسير وفقها المشاورات الأوربية من خلال الاتحاد الأوربي: الأول هو العودة الي قانون 1986 الذي يحمي المؤسسات الأوربية ، الثاني هو مسار المعاملة بالمثل، والثالث هو البحث في تعويضات للشركات المتضررة من جراء هذه العقوبات. واستبعد وحيدة في لقاء مع برنامج عالم سبوتنيك أن تفضل أوربا إيران علي أمريكا كشريك اقتصادي نظرا لتحكم أمريكا في المعاملات المالية العالمية فضلا عن المصالح الأوربية مع أمريكا التي تفوق نظيرتها مع إيران .

© AP Photo / Hadi Mizban السفارة الأميركية في بغداد تحذر من وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق

ومن جانبه أكد الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق أن موقف إيران لم يتغير من الاتفاق النووي، مستبعدا أن تقدم طهران أي تنازلات أو تعديلات علي الاتفاق ، وعلي أمريكا أن تبحث لها عن بديل. وأضاف الدبلوماسي الإيراني في تصريحات لبرنامج عالم سبوتنيك أن طهران تعول علي الشريك الأوربي نظرا للمصالح الاقتصادية بينه وبين إيران ممثلة في العديد من الاستثمارات الضخمة ، مشيرا إلي أن ما حدث قد يعمق الخلاف الاقتصادي الموجود أصلا بين أوربا وأمريكا مما يصب في صالح إيران .

أدلى نحو مليون منتسب في القوات الأمنية والعسكرية العراقية بأصواتهم في «الاقتراع الخاص»، ضمن الانتخابات التشريعية 2018، حيث ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78% ، مؤكدة استمرار تصويت العراقيين في الخارج.

هذا ودخل العراق فترة "الصمت الانتخابى اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة تمهيدا للاقتراع العام في عموم المحافظات العراقية يوم السبت ، وسط اجراءات رادعة بحق المخالفين تصل الى حرمان الحزب او المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات

ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 328 مقعدا في البرلمان.

وقال إبراهيم محمد مدير شعبة الاعلام والعلاقات العامة في مكتب الانتخابات العراقية بمصر إن عملية اقتراع العراقيين فى مصر تسير بشكل متميز من خلال تأمين جميع المستلزمات الخاصة بالناخبين العراقيين المتواجدين فى المدن المصرية حيث وصل عدد المراكز الانتخابية التى تم افتتاحها الى خمسة فى مدن الجيزة والسادس من اكتوبر ومدينة نصر والاسكندرية والمنصورة ، أما عدد المحطات الانتخابية فى عموم جمهورية مصر العربية وصل الى ثلاث وعشرين محطة مضيفا أنه سيتم غلق صناديق الاقتراع رسميا بحضور مراقبين ووكلاء الاحزاب والكتل السياسية ووسائل الاعلام المصرية والعراقية والعالمية".

**صرح المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش، أن قوة عسكرية لكتيبة 276 مشاه التابعة للقوات المسلحة الليبية اتجهت إلى مدينة درنة الليبية، مشيراً إلى تمركز تلك القوة فـي عدة نقاط على تخوم المدينة، من أجل المشاركة في محاربة الإرهابيين بالمدينة.وأضاف الخرطوش، أن الكتيبة أخذت تمركزات في عدة نقاط بالمدخل الغربي لمدينة درنه.

المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرا قال إن الجيش الليبي بمقدوره تحرير مدينة درنة من الإرهابيين، لكنه يأخذ في اعتباره وجود مدنيين في المدينة التي تقع شرق ليبيا ويسكنها حولي 120 ألفا، مطالبا المدنيين بأخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن تواجد الإرهابيين، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الكتيبة 276 تحركت إلى تخوم مدينة درنة وتمركز عناصرها في الأماكن المحددة كتعزيزات عسكرية للمساهمة في تحرير المدينة.