تسجيل
17:36 11 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    فرنسا ترفض العقوبات الأمريكية على إيران، وقوات ليبية على تخوم درنة، واستمرار التصويت في الانتخابات العراقية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (52)
    0 0 0

    الضيوف: من بروكسل الأستاذ علي وحيدة الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي؛ ومن طهران الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق؛ وإبراهيم محمد مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب الانتخابات العراقية بمصر؛ والمنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرا

    فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية تقول إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن العقوبات، التي تشمل ستة أشخاص وثلاث شركات، تستهدف من نقلوا ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري وساعدوا في تمويل أنشطته الخبيث على حد قوله.

    شعار بيجو
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    فرنسا وأمريكا تبحثان استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات على إيران
    ولم تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن أسماء الأشخاص الموقع عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعا إيرانيين.

    واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة". وقال إن الوضع في منتهى الخطورة في الشرق الأوسط من جراء التداخل بين "المسألتين السورية والإيرانية"

    وشدد لودريان  على أنه يجب التفاوض في شأنها مع الأوروبيين. وقال إن التدابير العقابية التي اتخذها الأمريكيون تخصهم.

    ومن بروكسل قال الأستاذ علي وحيدة الصحفي المعتمد لدي الاتحاد الأوربي لبرنامج عالم سبوتنيك إن الأوربيين عاكفون الآن من أجل الخروج بموقف موحد تجاه العقوبات الاقتصادية الأمريكية علي المتعاملين مع إيران، وأشار إلي أن هناك ثلاثة مسارات من المحتمل أن تسير وفقها المشاورات الأوربية من خلال الاتحاد الأوربي: الأول هو العودة الي قانون 1986 الذي يحمي المؤسسات الأوربية ، الثاني هو مسار المعاملة بالمثل، والثالث هو البحث في تعويضات للشركات المتضررة من جراء هذه العقوبات. واستبعد وحيدة في لقاء مع برنامج عالم سبوتنيك أن تفضل أوربا إيران علي أمريكا كشريك اقتصادي نظرا لتحكم أمريكا في المعاملات المالية العالمية فضلا عن المصالح الأوربية مع أمريكا التي تفوق نظيرتها مع إيران .

    المنطقة الخضراء في بغداد
    © AP Photo / Hadi Mizban
    السفارة الأميركية في بغداد تحذر من وقوع هجمات إرهابية على مراكز الاقتراع في العراق
    ومن جانبه أكد الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق أن موقف إيران لم يتغير من الاتفاق النووي، مستبعدا أن تقدم طهران أي تنازلات أو تعديلات علي الاتفاق ، وعلي أمريكا أن تبحث لها عن بديل. وأضاف الدبلوماسي الإيراني في تصريحات لبرنامج عالم سبوتنيك أن طهران تعول علي الشريك الأوربي نظرا للمصالح الاقتصادية بينه وبين إيران ممثلة في العديد من الاستثمارات الضخمة ، مشيرا إلي أن ما حدث قد يعمق الخلاف الاقتصادي الموجود أصلا بين أوربا وأمريكا مما يصب في صالح إيران .

    أدلى نحو مليون منتسب في القوات الأمنية والعسكرية العراقية بأصواتهم في «الاقتراع الخاص»، ضمن الانتخابات التشريعية 2018، حيث  ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78% ، مؤكدة استمرار تصويت العراقيين في الخارج.

    هذا ودخل العراق فترة "الصمت  الانتخابى اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة  تمهيدا للاقتراع العام في عموم المحافظات العراقية يوم السبت ، وسط اجراءات رادعة بحق المخالفين تصل الى حرمان الحزب او المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات

    ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 328 مقعدا في البرلمان.

    وقال إبراهيم محمد مدير شعبة الاعلام والعلاقات العامة في مكتب الانتخابات العراقية بمصر  إن عملية  اقتراع العراقيين فى مصر تسير بشكل متميز من خلال تأمين جميع المستلزمات الخاصة بالناخبين العراقيين المتواجدين فى المدن المصرية  حيث وصل عدد المراكز الانتخابية التى تم افتتاحها الى  خمسة فى مدن الجيزة  والسادس من اكتوبر ومدينة نصر والاسكندرية والمنصورة ،  أما عدد المحطات الانتخابية  فى عموم  جمهورية مصر العربية وصل الى ثلاث وعشرين محطة  مضيفا أنه سيتم غلق  صناديق الاقتراع  رسميا بحضور مراقبين ووكلاء الاحزاب   والكتل السياسية ووسائل الاعلام المصرية والعراقية والعالمية".

    **صرح المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش، أن قوة عسكرية لكتيبة 276 مشاه التابعة للقوات المسلحة الليبية اتجهت إلى مدينة درنة الليبية، مشيراً إلى تمركز تلك القوة فـي عدة نقاط على تخوم المدينة، من أجل المشاركة في محاربة الإرهابيين بالمدينة.وأضاف الخرطوش، أن الكتيبة أخذت تمركزات في عدة نقاط بالمدخل الغربي لمدينة درنه.

     المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرا قال إن الجيش الليبي بمقدوره تحرير مدينة درنة من الإرهابيين، لكنه يأخذ في اعتباره وجود مدنيين في المدينة التي تقع شرق ليبيا ويسكنها حولي 120 ألفا، مطالبا المدنيين بأخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن تواجد الإرهابيين، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الكتيبة 276 تحركت إلى تخوم مدينة درنة وتمركز عناصرها في الأماكن المحددة كتعزيزات عسكرية للمساهمة في تحرير المدينة.

    الموضوع:
    خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (52)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, إيران, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    من قلب الساحة الحمراء في "عيد النصر" إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك