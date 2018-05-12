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18:27 12 مايو/ أيار 2018
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    عالم سبوتنيك

    الانتخابات العراقية... ضغط دولي لحل الأزمة في سقطرى... فلسطين تستعد للزحف الكبير

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: مراسلة "سبوتنيك" في العراق نازك محمد خضير، الكاتب والمحلل السياسي محمود الطاهر، أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية.

    العراق

    فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين، السبت، للتصويت في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إعلان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    نسب أولية من التصويت العام على الانتخابات البرلمانية العراقية

    وقالت مراسلة "سبوتنيك" من العراق، نازك محمد خضير، إن الأجواء جيدة والإقبال متوسط منذ صباح السبت، و الإجراءات الأمنية جيدة، وأشارت إلى أن هناك خرق أمني حدث في محافظة كركوك أمام أحد المراكز حيث قام شخص بإطلاق النار لكن القوات الأمنية تداركت الموضوع وتم اعتقال الشخص، مؤكدة أن جميع الإجراءات الأمنية واللوجستية مكتملة.

    اليمن

    تصاعد القلق الدولي بسبب الخلاف المتصاعد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خلفية التواجد العسكري الإماراتي في جزيرة سُقَطرى، الواقعة في المحيط الهندي قرب أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

    وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن الضغط الدولي ساهم في حل الأزمة في الجزيرة اليمنية بعد خروج معلومات عن استلام رئيس هيئة الأركان وقائد القوات البحرية في اليمن، المواقع التي سيطرت عليها دولة الإمارات.

    مواطن يمني داخل إحدى جبال شجر دم التنين فى سقطري اليمنية
    © Photo / Philip Lee Harvey
    أزمة سقطري تزداد اشتعالا... مصدر بالخارجية يتهم الإمارات والسعودية باحتلال اليمن

    القدس

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن افتتاح سفارتها في القدس سيكون رسميا يوم 14 مايو/أيار الجاري.

    و يتزامن يوم 14 مايو/أيار، مع الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل والذي يسميه الفلسطينيون ذكرى "النكبة".

    وقال أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جماهير الشعب الفلسطيني ستتحرك يوم الزحف الكبير للتعبير عن الاستنكار وإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرًا بقرار مجلس الأمن والذي صوت عليه 14 دولة، والذي اعتبر القدس الشرقية أرض فلسيطنية محتلة.

    الأخبار الاقتصادية

    انخفضت أسعار النفط بعدما أظهرت بياناتٌ أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع، إضافة للقلق من تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.

    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة خمسةً وثلاثين سنتا إلى سبعةٍ وسبعين دولارا واثنين وسبعين سنتا للبرميل.

    نفط
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    أسعار النفط تتراجع بعدما بلغت ذروتها

    وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستةً وستين سنتا لتبلغ عند التسوية سبعين دولارا وسبعين سنتا للبرميل.

    ومن أسعار النفط إلى أسعار الدولار، حيث تراجع سعر الدولار لثالث جلسة على التوالي أمام سلة من العملات مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد الصعود الأخير للعملة الأمريكية، وانخفض الدولارُ مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فاصلَ تسعةٍ من مئةٍ بالمئة إلى اثنين وتسعين فاصل خمسمئة وثمانيةٍ وستين في نهاية جلسة التداول ومنهيا الأسبوع على خسارة ضئيلة قدرها فاصل أربعة من مئة بالمئة في أعقاب ثلاثة أسابيع من المكاسب.

    واتفاقية مؤقته للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم، (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) سيوقع في 17 مايو، اتفاقيةً مؤقتة للتجارة الحرة مع إيران. ويأتي التوقيع في وقت انسحبت فيه واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في صيف 2015.

    وقرار جديد لمجلس النواب الروسي، حيث قرر المجلس استثناء الأدوية الأمريكية من قائمة البضائع المحظور استيرادها وذلك في إطار مشروع قانون يتضمن إجراءاتٍ جوابيةً ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. وتم ذلك خلال القراءة الثانية لقانون العقوبات الجوابية، بينما كان ينص مشروع القانون في البداية على منع توريد الأدوية من الولايات المتحدة والدول التي تدعم العقوبات على روسيا.

    وفي طريق حل الأزمة بين الكويت والفلبين، وقعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت.

    الرئيس الفلبيني
    © REUTERS / STRINGER
    مطالب الفلبين الخمسة لرفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت

    وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي فَرَضَ في فبراير الماضي حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة.

    أخبار الرياضة

    تغلب ديربي كاونتي على ضيفه فولهام بهدف نظيف، سجله كاميرون جيروم في أولى لقاءات دور النصف نهائي بملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز. ويُلعبُ لقاء الإياب يوم الاثنين القادم… وفي المقابل يلعب فريقا ميدلزبره وأستون فيلا يوم السبت، على أن يلعبا لقاء الإياب بتاريخ 15 مايو.

    أما الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فأكد أن داني ألفيش المدافعَ الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يكون ضمن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا، بعد إصابته في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وأكد نادي العاصمة أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواءٍ في الجهة الخلفية الخارجية للرباط.

    وفي الدوري الألماني، أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم تجديد عقوده مع آريين روبن ورافينيا لموسم آخر ، ليستمرا بذلك مع الفريق حتى عام 2019.. وبدأ روبن، 34 عاما، مشواره مع الفريق البافاري في 2009 بينما انضم البرازيلي رافينيا، 32 عاما، لبايرن في عام 2011. وكان بايرن قد جدد تعاقده مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري، 35 عاما، الذي بدأ مشواره مع الفريق عام 2007.

    وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد أصبح أقرب من أي وقت مضى، واعتبرت أن "التمهيد" لانتقاله بدأ قبل اثني عشرَ عاما. وكثرت أنباءُ انتقال نيمار من باريس سان جرمان إلى ريال مدريد، خاصة بعد إخفاقات النادي الفرنسي الأوروبية المتتالية.

    رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2017
    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    مورينيو: مهمة البرتغال مستحيلة في كأس العالم دون رونالدو

    وأكدت الصحيفة أن قدوم نيمار سيكون مرحبا به في "سانتياغو برنابيو" وبين جماهير الفريق.

    الأخبار الخفيفة

    أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنها تخطط لبدء استخدام مروحية صغيرة على سطح المريخ خلال بعثات دراسة الكوكب في عام 2021، وفقا لبيان على موقعها الإلكتروني.

    وأوضح، البيان أن هذه الطائرة تهدف إلى إظهار مدى صلاحية وجدوى استخدام مثل هذه الطائرات على المريخ مع احتمال قيامها بأدوار مثل الاستكشاف من خلال الوصول إلى أماكن يتعذر الوصول إليها.  

    وقدم أخصائيون من جامعة "كامتشاتكا" التقنية الروسية، أكثر من ثلاثين نوعا من المنتجات الغذائية مصنوعة من الأعشاب البحرية.

    وذكر التقرير، الصادر عن الجامعة، أن "المنتجات الغذائية التي يمكن صنعها من المعالجة الأولية للطحالب، تشمل المخبوزات والمعكرونة والحلويات ورقائق البطاطس ومسحوق الشوربة والعصائر والكوكتيلات.

    مركبة كوريوستي مارس (Curiosity Mars) تلتقط صورة لها على سطح المريخ في منطقة فيرا روبين ريدج (Vera Rubin Ridge)، التي يتم استكشافها في الأشهر الأخيرة، 23 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Photo/ NASA/JPL-Caltech/MSSS
    "ناسا" تخطط لإطلاق مروحية على سطح المريخ

    أجاز عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الدكتور سليمان أبا الخيل، الإفطار في رمضان للمسلمين في الدول التي يطول فيها النهار، ويصعب عليهم فيها الصيام.

    و دعا  " المسلمين في الدول التي يطول فيها النهار للإفطار في رمضان والقضاء في الوقت الذي يناسبهم، لأن الصيام يمكن أن يسبب ضررا خصوصا على كبار السن أو النساء أو الصغار.

    المذيعون: عبد الله حميد و هند الضاوي و نوران عطالله

    انظر أيضا:

    نسب أولية من التصويت العام على الانتخابات البرلمانية العراقية
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    نحو 60 ألف مراقب دولي ومحلي يشاركون في الانتخابات العراقية
    بالصور... العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الإمارات, اليمن, العراق
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