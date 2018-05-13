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    عالم سبوتنيك

    النتائج الأولية للانتخابات العراقية... والأوضاع العسكرية في اليمن وسوريا

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: مراسلة "سبوتنيك" بالعراق نازك محمد خضير، مدير مركز الرقيب لدراسات الاستراتيجية عزيز الربيعي، الخبير العسكري والاستراتيجي يحي أبو حاتم، مراسل "سبوتنيك" في ريف دمشق يزن كلش.

    تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بجميع المحافظات العراقية، وسط تراجع في نسب المشاركة في التصويت قياسا بالانتخابات الماضية.

    العراقيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    بالأسماء... متصدرو الانتخابات البرلمانية العراقية

     وقالت مراسلة "سبوتنيك" بالعراق، إن النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العراقية، حتى الآن، تشير إلى تقدم قائمة إئتلاف "الفتح" الذي يتزعمها قائد الحشد الشعبي هادي العامري، وقائمة ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمها مقتدى الصدر وقائمة ائتلاف "النصر" الذي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

    وأعلن رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، رياض البدران، أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، بلغت 44.5 في المئة، واصفا هذه النسبة بـ "الجيدة".

    قال عزيز ربيعي، مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية، إن الإقبال على الاقتراع في الانتخابات كان ضعيفا جدا، حيث وصلت نسبة المشاركة بحسب ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات الى 44%في عموم المحافظات العراقية، وكانت دون مستوى الطموح في تغيير الوجوه المتصدرة للعمل السياسي في العراق، ومعالجة الملفات التي تتعلق بالمؤسسات الحكومية والوزارات الخدمية والصحية.

    تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية، من استعادة السيطرة على مواقع جديدة كان يسيطر عليها جماعة "أنصار الله" بتعز جنوبي غرب اليمن.

    قال العقيد في الجيش اليمني يحيى أبو حاتم في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "عالم سبوتنيك" إن كل الأخبار التي يعلنها الجيش اليمني حول استعادته مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين هي أخبار حقيقية وإن قوات هادي بالتعاون مع قوات التحالف تحرز تقدما كبيرا في هذا السياق.

    الجيش السعودي
    © Sputnik . AYEZ NURELDINE
    قتلى وجرحى من الجيش السعودي في هجمات لـ"أنصار الله"

    يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، خصوصا ضد مناطق تحصينه في شمال منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

    وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش دحرت الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوي وعدد من كتل الأبنية في أقصى شمال غرب الحجر الأسود جنوب دمشق.

    قال يزن كلش مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن العمليات العسكرية في منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك بدأت تزداد حدة، مع التصعيد المكثف للجيش العربي السوري من خلال  الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، فضلًا عن الأسلحة الصاروخية.

    الأخبار الاقتصادية

    قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن اجتماع منظمة "أوبك" القادم سيركز على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
    إيران: لا حاجة لتمديد اتفاق "أوبك" والمستقلين إذا ارتفعت أسعار النفط

    وحول أثر العقوبات الأمريكية على إيران على إمدادات النفط، قال المزروعي إنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عضو بمنظمة أوبك في مثل هذا الوضع، قائلا "لا تقلقوا بشأن المعروض".

    حدد مصرف "سبيربنك" وهو الأكبر في روسيا، الأقاليم التي سيطلق فيها مشروعه التجريبي لتقديم الخدمات المصرفية التي تتسق مع الشريعة الإسلامية، على أن يكون المشروع جاهزا للاختبار بحلول نهاية يوليو القادم.

    وقال مستشار نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" بهنام غوربان زادي، إن المشروع سيتم تجربته في 3 أقاليم روسية، وهي جمهوريات تتارستان والشيشان وبشكريا" ذات الأغلبية المسلمة.

    أعلن المصرف المركزي الروسي، أن فائض الميزان التجاري،  ارتفع خلال آذار/مارس عام 2018 بنسبة إحدى وعشرين فاصل سبعة من عشرة في المئة، على أساس سنوي، وصولا إلى 15 مليار دولار.

    وتشير مواد المركزي إلى أن حجم الصادرات من روسيا ارتفع خلال هذا الشهر بنسبة سبعة عشر فاصل ثمانية من عشرة في المئة على أساس سنوي إلى 36.9 مليار دولار، في حين ارتفع حجم الاستيراد بنسبة اثنين وعشرين فاصل ثمانية من عشرة بالمئة إلى 19 مليار دولار.

    ذهب
    © Sputnik . Pavel Lisitsyn
    ارتفاع صادرات روسيا من الذهب في عام 2017 بـ2.5 مرة إلى 56.6 طن

    أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى ثلاثة وعشرين من مئة في المئة في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع ثلاثة وأربعين من مئة في المئة في الشهر السابق.

    وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 في المئة.

    الأخبار الرياضية

    نجح ريال مدريد في إنهاء موسمه على ملعب سانتياجو بيرنابيو بانتصار كاسح على ضيفه سيلتا فيجو بستة أهداف مقابل لاشيء، ليعود النادي الملكي إلى تقديم مستوى جيد قبل أسبوعين فقط من نهائي دوري الأبطال المنتظر أمام ليفربول.

    حصدت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا لقب بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة للسيدات للمرة الثالثة في تاريخها على حساب منافستها الهولندية كيكي بيرتنس، بعدما أنهت المباراة بالفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

    ريال مدريد
    © REUTERS / SUSANA VERA
    بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني (6-0)

    يختتم الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ" مبارياته هذا الموسم بمواجهات مثيرة، أبرزها صراع توتنهام وليفربول وتشيلسي على المركز الثالث، حيث يواجه توتنهام ليستر سيتي، ويستضيف ليفربول فريق برايتون، فيما يحل تشيلسي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

     يحتدم الصراع على لقب الدوري الإيطالي قبل جولتين من نهاية المسابقة، حيث ينتظر المتصدر يوفينتوس لقاء ناريا مع روما على ملعب الأولمبيكو، فيما يحل نابولي، صاحب المركز الثاني، ضيفا على سامبدوريا. ويتصدر اليوفي جدول الترتيب برصيد 91 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه نابولي.

    الأخبار الخفيفة

    تمكن المخترع السوري، بكور قطان، من إطلاق تطبيق جديد يتيح خدمة الدردشة والمحادثة عبر الصوت والصورة ويعمل على أجهزة الآندرويد بميزات عالية الجودة من حيث الوضوح والسرعة.

    وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال قطان: إن التطبيق يحمل اسم "بكاليس" وهو يوفر خدمة الرسائل الفورية والمكالمات الصوتية والفيديو مجانا وبجودة عالية.

    وأشار إلى أن التطبيق يمكن تحميله على أجهزة الأندرويد عبر برنامج "غوغل بلاي" وقريبا على أجهزة الآيفون.

    بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا
    © Sputnik . Evgenya Novozhenina
    "أبل" تحصن هواتف "آيفون" بتلك الطريقة الفريدة

    نجحت البعثة الأثرية المصرية، العاملة في موقع حفائر قرية الحاج علي بسيوة، الذي يبعد نحو 350 مترا من جبل الحاج علي، أو المعروف بجبل الموتى، في الكشف عن معبد أثري، يعود لعصر الإمبراطور أنطونيوس بيوس، أحد أباطرة الرومان في القرن الثاني الميلادي.

    وقال رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار المصرية الدكتور أيمن عشماوي، إن هذا الكشف يعكس تاريخ وحضارة منطقة سيوة والساحل الشمالي، خلال العصر الروماني.

    فازت الإسرائيلية ناتا بارزيلاي بمسابقة يوروفيجن الغنائية، السبت، ليصل بذلك عدد مرات فوز إسرائيل بالمسابقة إلى 4 مرات.

    وشاهد المسابقة أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء العالم، كما فازت إسرائيل بحق تنظيم المسابقة العام القادم.

    المذيعون: يوسف عابدين ونوران عطالله وهند الضاوي

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, اليمن, العراق, سوريا, روسيا
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