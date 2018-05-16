تحركات للحصول على حماية دولية للفلسطينيين...وتصعيد تركي إسرائيلي...وتأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موقف روسيا من القدس لم يتغير موضحة أنه يجب أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل.
وقالت الكويت إنها ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين" في أعقاب العنف في غزة في الوقت الذي أشادت فيه الولايات المتحدة بما وصفته ضبط النفس الإسرائيلي في مواجهة حركة حماس. وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي تحرك في المجلس. في السياق ذاته تقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأوراق لإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". وأكد أحد مساعديه أن الطلب يشمل الرد الإسرائيلي الفتاك على المحتجين في غزة وبناء المستوطنات.
وحول هذا الموضوع قال د.محمود رفعت رئيس المعهد الآوروبي للقانون الدولي إن إرسال قوات دولية يكون عادة من اختصاصات مجلس الأمن التي لا ينازعه فيها أحد، حتى مع وجود توصيات من الجنائية الدولية، وهي من الإجراءات الموضوعية التي يجب أن يُجمع الأعضاء الخمسة دائمو العضوية على الموافقة عليها.وأشار إلى أن "العضوية من عدمها للدولة لا تؤثر في اختصاص الجنائية الدولية وهذا ليس منطقي واحتج عليه أحد الدول الأوروبية عندما كان رئيسه مطلوبا لدى الجنائية، مبينا أن "الجنائية الدولية فرع من الأمم المتحدة وتعمل وفق اتفاقية دولية وتمنح سلطات ما فوق السيادية".
من ناحية أخرى وعلى خلفية ملف القدس توترت العلاقات التركية الاسرائيلية بعد طردت تركيا السفير الاسرائيلي حيث طلبت اسرائيل مغادرة القنصل التركي ردا على خطوة أنقرة. وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده وجهت لعقد قمة لدول المؤتمر الإسلامي الجمعة المقبلة، لمناقشة أحداث غزة، وتطورات القضية الفلسطينية ، وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إن يدي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ملطختان بدماء فلسطينيين وإنه هو رئيس حكومة لدولة ابارتهايد خرقت مقررات الشرعية الدولية". وللتعليق على التصعيد التركي الاسرائيلي قال د. مصطفى أوغلو المحلل السياسي التركي إن العلاقة التركية الإسرائيلية تشهد تذبذبا خلال العشر سنوات الأخيرة، واليوم وبما أن تركيا رئيس منظمة التعاون الإسلامي، لذلك نشهد نوعا من التصعيد بين البلدين، وربما نشهد المزيد من التصعيد والتأزم في العلاقة بين تركيا وإسرائيل.
ولتسليط الضوء على شكل الحكومة المقبلة بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية قال الشيخ صباح الساعدى مرشح تحالف سائرون عن محافظة بغداد " إن تحالف سائرون يعمل بإتجاه أن يكون القرار وطنيا وأن يكون هناك كتلة وطنية عابرة للطائفية والحزبية وبرنامج للاصلاح وحكومة تكنوقراط مستقلة يرأسها رئيس وزراء نزيه ومستقل فى قراره عن اى جهة كانت ويمثل كل العراقيين ، مؤكدا رفض التدخل الخارجى وفرض الاملاءات ، وأردف قائلا "من يشكك فى الانتخابات عليه أن يقدم أدلته لمفوضية الانتخابات والقانون يأخذ مجراه "
وحول تأخر نتائج الانتخابات قال مصطفى السعدون مدير المرصد العراقى لحقوق الانسان" هناك تأخر فى اعلان النتائج النهائية وذلك بالرغم من شراء مفوضية الانتخابات اجهزة حديثة لتسريع الامر ، وهذا يدل على وجود تلاعب وتطييب خواطر من قبل المفوضية لبعض السياسيين يؤدى لحدوث تغيير فى النتائج النهائية ، مضيفا أن هناك مئات البلاغات التى قدمت للمفوضية إلا أنه لا يوجد أى عقوبة أو استبعاد لاى مرشح او كتلة سياسية خرقت الانتخابات .
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