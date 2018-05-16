تحركات للحصول على حماية دولية للفلسطينيين...وتصعيد تركي إسرائيلي...وتأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موقف روسيا من القدس لم يتغير موضحة أنه يجب أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين مستقلتين، فلسطين وإسرائيل.

© Sputnik . Alexey Malgavko الخارجية الروسية: موقف روسيا من القدس لم يتغير ويجب أن تصبح القدس عاصمة لدولتين مستقلتين

هذا ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة الجمعة المقبلة، لبحث الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية. وقد ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الى 62 قتيلا فيما دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة إلى الشرق الأوسط خلال جلسة لمجلس الأمن نيكولاي ملادينوف، إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية إلى إخراج المصابين بجروح خطيرة من غزة.وقالت الكويت إنها ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين" في أعقاب العنف في غزة في الوقت الذي أشادت فيه الولايات المتحدة بما وصفته ضبط النفس الإسرائيلي في مواجهة حركة حماس. وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي تحرك في المجلس. في السياق ذاته تقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأوراق لإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". وأكد أحد مساعديه أن الطلب يشمل الرد الإسرائيلي الفتاك على المحتجين في غزة وبناء المستوطنات.

وحول هذا الموضوع قال د.محمود رفعت رئيس المعهد الآوروبي للقانون الدولي إن إرسال قوات دولية يكون عادة من اختصاصات مجلس الأمن التي لا ينازعه فيها أحد، حتى مع وجود توصيات من الجنائية الدولية، وهي من الإجراءات الموضوعية التي يجب أن يُجمع الأعضاء الخمسة دائمو العضوية على الموافقة عليها.وأشار إلى أن "العضوية من عدمها للدولة لا تؤثر في اختصاص الجنائية الدولية وهذا ليس منطقي واحتج عليه أحد الدول الأوروبية عندما كان رئيسه مطلوبا لدى الجنائية، مبينا أن "الجنائية الدولية فرع من الأمم المتحدة وتعمل وفق اتفاقية دولية وتمنح سلطات ما فوق السيادية".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa الجزائر: يجب على مجلس الأمن أن يتحرك لحماية الفلسطينيين

وللتعليق على التحركات العربية والموقف الأوروبي الذي اتخذ شكلا جديدا لأول مرة بعد أن استدعت بلجيكا وايرلندا سفرائهم من اسرائيل قال د. مهدي شحادة مدير المركز العربي الاوروبي إن "أوروبا مكتوفة الأيدي ولن تستطيع القيام بعمل كبير باعتبار أن ملف الشرق الأوسط مُسند باعتراف دولي إلى الولايات المتحدة وعادة ما تكون الدول الأوروبية داعمة أو مُساندة للموقف الأمريكي".وأشار الى أن الدول العربية بشكل عام "لا حظنا فيها حالة الصمت التي سادت الأيام الماضية، وردود الأفعال الخجولة التي صدرت كلها تؤكد أن اجتماع جامعة الدول العربية لن يكون أكثر من بيان تنديد وإدانة ولن يتم اخاذ أي إجراءات عملية أو فعلية على الأرض".

من ناحية أخرى وعلى خلفية ملف القدس توترت العلاقات التركية الاسرائيلية بعد طردت تركيا السفير الاسرائيلي حيث طلبت اسرائيل مغادرة القنصل التركي ردا على خطوة أنقرة. وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده وجهت لعقد قمة لدول المؤتمر الإسلامي الجمعة المقبلة، لمناقشة أحداث غزة، وتطورات القضية الفلسطينية ، وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إن يدي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ملطختان بدماء فلسطينيين وإنه هو رئيس حكومة لدولة ابارتهايد خرقت مقررات الشرعية الدولية". وللتعليق على التصعيد التركي الاسرائيلي قال د. مصطفى أوغلو المحلل السياسي التركي إن العلاقة التركية الإسرائيلية تشهد تذبذبا خلال العشر سنوات الأخيرة، واليوم وبما أن تركيا رئيس منظمة التعاون الإسلامي، لذلك نشهد نوعا من التصعيد بين البلدين، وربما نشهد المزيد من التصعيد والتأزم في العلاقة بين تركيا وإسرائيل.

© Sputnik . Nazek Mohammed المتصدران لنتائج الانتخابات العراقية وتوقعات تحالفهما لتولي الحكومة

والى العراق حيث تأخرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي كان مقرر أن تعلن أمس لكنها لم تعلن حتى الآن وهو ما أثار مخاوف الأوساط السياسية العراقية حول امكانية التلاعب في النتائج لصالح جهات متنافسة.. وكان ائتلاف سائرون الذي استهدف توحيد الاطياف العراقية نحو دولة عابرة للطائفية قد تقدم بشكل ملحوظ بعد اعلان النتائج الأولية والتي قال المراقبون أنها شبه نهائية..

ولتسليط الضوء على شكل الحكومة المقبلة بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية قال الشيخ صباح الساعدى مرشح تحالف سائرون عن محافظة بغداد " إن تحالف سائرون يعمل بإتجاه أن يكون القرار وطنيا وأن يكون هناك كتلة وطنية عابرة للطائفية والحزبية وبرنامج للاصلاح وحكومة تكنوقراط مستقلة يرأسها رئيس وزراء نزيه ومستقل فى قراره عن اى جهة كانت ويمثل كل العراقيين ، مؤكدا رفض التدخل الخارجى وفرض الاملاءات ، وأردف قائلا "من يشكك فى الانتخابات عليه أن يقدم أدلته لمفوضية الانتخابات والقانون يأخذ مجراه "

وحول تأخر نتائج الانتخابات قال مصطفى السعدون مدير المرصد العراقى لحقوق الانسان" هناك تأخر فى اعلان النتائج النهائية وذلك بالرغم من شراء مفوضية الانتخابات اجهزة حديثة لتسريع الامر ، وهذا يدل على وجود تلاعب وتطييب خواطر من قبل المفوضية لبعض السياسيين يؤدى لحدوث تغيير فى النتائج النهائية ، مضيفا أن هناك مئات البلاغات التى قدمت للمفوضية إلا أنه لا يوجد أى عقوبة أو استبعاد لاى مرشح او كتلة سياسية خرقت الانتخابات .

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