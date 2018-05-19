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    عالم سبوتنيك

    مشاورات تشكيل الحكومة العراقية... فتح تحقيق دولي في أحداث غزة... الانسحاب الأمريكي من شمال غربي سوريا

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: من العراق الكاتب والمحلل السياسي حيدر الموسوي، من سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس، من فلسطين البروفيسور عبد الستار قاسم الخبير بالشأن الفلسطيني.

    الانتخابات البرلمانية في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    رئيس ائتلاف "سائرون": نسعى للتحالف مع الشخصيات الوطنية العراقية ونبتعد عن النهج الطائفي
    أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فوز ائتلاف "سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر بأغلبية مقاعد البرلمان العراقي.

    قال المحلل السياسي العراقي، حيدر الموسوي، إن صدور النتائج في وقت متأخر أربك المشهد، مع وجود طعن من حوالي 80 نائبا في البرلمان، والتشكيك في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن عملية تشكيل الحكومة سوف تتأخر لعدة اعتبارات.

    وأضاف أن هناك عدة سيناريوهات قد تتم لتشكيل الحكومة، ولكن ربما يكون هناك دمج بين الفائز الأول سائرون مع الحكمة والنصر.

    قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم سحب مساعداتها من شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة فصائل متشددة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

    الجيش السوري في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا
    وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس لـ "سبوتنيك"، إن واشنطن تدرك ان قواتها البديلة عاجزة عن تحقيق السيناريوهات التي طلبت منها، وبالتالي تناور واشنطن بهذه الورقة وتلوح باسناد المهام إلى قوات أخرى متسائلا هل هي تركيا أم هي القوات البديلة في شمال غربي سوريا وتحديدا في إدلب، أم هي قوات قسد في شمال شرق سوريا.

     انتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما صوت لصالح فتح تحقيق في مقتل محتجين في غزة خلال الأيام القليلة الماضية واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة.

    قال البروفيسور عبد الستار قاسم، الخبير في الشان الفلسطيني إن هذه الخطوة من الناحية الدبلوماسية إيجابية وتخدم الجدلية الفلسطينية ولكن لا تخدم الحقوق الفلسطينية ولكن من الناحية العملية هذا القرار لا قيمة له ولا يوجد تنفيذ أو تطبيق لأي قرار يصدر حتى لو أُدينت إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان فلن يمتثل لشئ.

    الكلمات الدلالية:
    أحداث غزة, فوز سائرون في الانتخابات العراقية, الانسحاب الأمريكي من سوريا, سائرون, غزة, العراق, سوريا
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