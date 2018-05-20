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20:29 20 مايو/ أيار 2018
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    عالم سبوتنيك

    استسلام الإرهابيين جنوبي دمشق.. العمليات العسكرية في درنة.. تمسك أوروبا بالاتفاق النووي الإيراني

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: مراسل "سبوتنيك" في ريف دمشق يزن كلش الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون د. رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية النائب في البرلمان الليبي أبو بكر بعيرة

    نفى مصدر عسكري في الجيش السوري، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

    الوضع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    سوريا... إتمام إجلاء المسلحين من "اليرموك"

    قال مراسل "سبوتنيك" في ريف دمشق، إن عملية وقف إطلاق النار جنوب العاصمة السورية دمشق، أمس، جاءت بهدف التوصل لصيغة اتفاق تنهي وجود السلاح والمسلحين جنوب دمشق.

    وأوضح أن هذه المعلومات تحفظت عليها المصادر الرسمية السورية، أمس، حتى أعلن التنظيم الإرهابي الاستسلام بشكل كامل، ووافق على خروجه من المنطقة.

    من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي هيثم حسون، إن المسلحين المتواجدين الآن في منطقة جنوب دمشق غير تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًأ أن التنظيم الإرهاب بقي يقاتل حتى أخر إرهابي موجود لديه، وبالتالي تم القضاء على كل عناصر التنظيم في منطقة الحجر الأسود. 

    أكد المفوض الأوروبي للطاقة ميجيل أرياس كانيتيه، خلال مباحثاته مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران، دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي مع إيران، وأن الاتحاد قد بدأ في اتخاذ إجراءات لحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران.

    بهرام قاسمي
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    قاسمي: لن نتفاوض على أي موضوع خارج إطار الاتفاق النووي

    قال د رامي الخليفة الباحث في الفلسفة السياسية، إن أوروبا تريد تحقيق أهدافها ومصالحها الإقتصادية مع إيران، كما تريد إيجاد طريقة  لتقليص الخسائر التي قد تطالها جراء الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

    قال آمر القوات الخاصة بالجيش الليبي اللواء ونيس بوخمادة، إن قوات الجيش، أصبحت على مشارف مدينة درنة بعد فرض السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بمحاور القتال جنوب غرب المدينة التي تخضع لسيطرة المتشددين منذ سنوات.

    قال النائب في البرلمان الليبي أبو بكر بعيرة لـ "سبوتنيك"، إن الجيش الليبي مسيطر على جميع مداخل مدينة درنة شمال شرق البلاد، لكن الجيش يريد أن يستفيد من تجربة الحرب في بنغازي التي تعرضت للدمار، مشيرا إلى أن الجيش يريد تجنيب المدينين ويلات الحرب والدمار، مؤكدا أن المدينة ستسقط في يد الجيش قريبا.

    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة
    مكتب إعلام القيادة العامة
    ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية

    الأخبار الاقتصادية

    قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والصين، إن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة.

    وجاء في البيان أن "هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.

    قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق

    وقال زنغنه للصحفيين بعد اجتماع مع ميجيل أرياس كانتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة  إنه "عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج أوبك إلى إجماع… أعتقد أنه إذا ساعدنا الاتحاد الأوروبي… فإن معدل صادراتنا النفطية لن يتغير".

    كشفت مصادر في قطاع النفط أن شركة الطاقة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة "CNPC" مستعدة للاستحواذ على حصة الشركة الفرنسية "توتال" في مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران.

    شركة توتال الفرنسية
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    "النفط الإيرانية": شركة صينية وطنية ستحل محل "توتال" الفرنسية إذا انسحبت من البلاد

    وذكرت مصادر من شركة " سي أن بي سي " أنه في حال انسحبت الشركة الفرنسية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها ستستحوذ على حصتها في حقل بارس الجنوبي الذي يحتوي على أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم.

    وصرحت "توتال" ، بأنها لن تواصل نشاطها إذا لم تحصل على ضمانات من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تعفيها من العقوبات الأمريكية، وستبدأ إجراءات الخروج من العقد

    أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين اعتقادهم بأن الركود الاقتصادي القادم في الولايات المتحدة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي برمته، سيكون في العام 2020

    وبحسب استطلاع خاص أجرته جريدة "وول ستريت جورنال" فان 59% من الاقتصاديين يرون أن الانتعاش الحالي في الاقتصاد الأميركي سوف ينتهي بحلول العام 2020، بينما قال 22% آخرون إنه سينتهي في العام الذي يليه، أي في 2021، فيما ترى مجموعة قليلة من الاقتصاديين أن الركود القادم سوف يبدأ في 2022

    الأخبار الرياضية

    ضمن موناكو واولمبيك ليون التأهل لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد انتصارهما في المباراة الأخيرة لكل منهما في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

    وأنهى موناكو الدوري في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان بعد فوزه 3-صفر على مستضيفه تروا الذي تسببت هزيمته في الهبوط للدرجة الثانية، بينما جاء ليون في المركز الثالث عندما قلب تأخره إلى انتصار 3-2 على نيس بفضل ثلاثية من ممفيس ديباي.

    مهاجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو
    © Sputnik . Alexey Filippov
    بالفيديو... أهداف ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني (2-2)

    عانى ريال مدريد من هزة محتملة للثقة قبل خوضه لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل أمام ليفربول بعد أن أهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع فياريال في مباراته الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم .

    أطاحت الرومانية سيمونا هاليب بمنافستها الروسية ماريا شارابوفا، من الدور قبل  النهائي لبطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من أربعة ملايين و800 ألف يورو.

    وتمكنت سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا و11 في البطولة، من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على ماريا شارابوفا، المصنفة 40 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.

    توفي اللاعب الدولي المغربي السابق محمد غرير، صاحب أول هدف مغربي في بطولة كأس العالم، أمس، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 74 عاما.

    ويعتبر الراحل مسجل أول هدف في أول مشاركة للمنتخب المغربي في كأس العالم، وكان ذلك في مونديال المكسيك عام 1970.

    الأخبار الخفيفة

    فاز الفيلم الدرامي الياباني (شوب ليفترز) للمخرج هيروكازو كوري-إيدا بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي

    وأثار الفيلم إعجاب الجمهور؛ لتصويره الدقيق للحياة الأسرية والتطورات المفاجئة في حبكته الدرامية.

    المخرجو اللبنانية نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الـ 71 عن فيلم كفرناحوم، 19 مايو/أيار 2018
    © REUTERS / STEPHANE MAHE
    اللبنانية نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان... والحريري يوجه رسالة لها

    قالت الشرطة إن أسدا جبليا أمريكيا قتل دراجا أمريكيا في منطقة جبلية وهاجم آخر في ولاية واشنطن لدى دخولهما إلى منطقته قبل أن تقتله السلطات

    وقال السارجنت رايان أبوت المتحدث باسم رئيس شرطة في مقاطعة كينج، إن الأسد أصاب الدراج الأول بخدوش فيما سحب الدراج الثاني إلى عرينه، قبل أن يبدأ في إلتهامه.

    توصلت إحدى الدراسات إلى أن النساء اللواتي يحاولن إنقاص وزنهن فقدن قدرا أكبر من الوزن عندما يتناولن الغداء في وقت مبكر من اليوم، في حين ارتفع مؤشر كتلة الجسم لدى هؤلاء الذين يتناولن وجبات الإفطار في وقت متأخر.

    و أعربت جيردا بوت، المحاضرة الزائرة المتخصصة في علوم التغذية بكلية كينجز كوليدج لندن عن قناعتها في مقولة تناول فطورك كملك، وغذاءك كأمير، لكن لتكن وجبة العشاء كفقير.

    خلص باحثون فرنسيون إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر قضى فعلاً عام 1945 في برلين بسبب مادة السيانيد السامة وأيضاً جراء إصابته برصاصة، وذلك بعد فحص بقايا من أسنانه وجمجمته المحفوظة في موسكو.

    وأكد البروفسور فيليب شارلي أن الدراسة التي أجريت على أسنان هتلر أثبتت أنه انتحر عام 1945، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي شك في هذا الأمر بعد الآن".

    وقال البروفسور إن الفريق اكتشف من خلال تحليل أسنان هتلر رواسب بيضاء فيها، بينما لم يكن هناك أي آثار للحم، مضيفا "كان الديكتاتور نباتيا".

    المذيعون:  هند الضاوي وحساني بشير ونوران عطالله

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إيران, ليبيا, سوريا
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