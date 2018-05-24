هجوم أمريكي على سوريا... وشروط طهران لأوروبا... وتهديد بيونغ يانغ بإلغاء قمة ترامب

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy طائرات التحالف الأمريكي تستهدف مواقع للجيش السوري في البادية

قال اللواء الدكتور محمد عباس الخبير العسكري والإستراتيجي السوري، إن جيوش الولايات المتحدة البديلة من الجماعات المسلحة هزمت في محيط دمشق، وأصبحت في حاجة للدعم الجوي والصاروخي، لأن تنظيم "داعش" الإرهابي لايمتلك قوات صاروخية، وهذا النقص في العتاد الحربي توفره القواعد الأمريكية في التنف وغيرها.

وأوضح أن استهداف التحالف الدولي لقواعد سورية في منطقة البادية يؤكد أن واشنطن لاتريد لداعش أن تهزم؛ كونه واحدًا من قواته البديلة، والتي يعيد تدويرها الأن، خاصة المسلحين الخارجين من منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وشمال حمص.

انتقدت نائب وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون هوي، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التي حذر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من المراوغة أو التلاعب بواشنطن قبل القمة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل في سنغافورة.

قال المتخصص في العلاقات الدولية، محمد حامد، إن كوريا الشمالية بحاجة للقاء المرتقب بينهما، مشيرا إلى أن اللقاء لن يُلغى.

© REUTERS / KCNA مسؤول: كوريا الشمالية لم تتعاون في المجال النووي مع إيران أو سوريا

وذكر أنه لا يجب التعويل على انعقاد اللقاء بل على ما بعد اللقاء، وما ستقدمه الولايات المتحدة وأوروبا لكوريا الشمالية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يبحث عن على إنجاز كبير في السياسة الخارجية ويستبدل الاتفاق النووي الذي إلغاؤه مع إيران باتفاق جديد مع كوريا الشمالية.

طرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سبعة شروط للاستمرار في الإتفاق النووي مع أوروبا، مشددا على أن طهران ستحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية، إذا ماطلت أوروبا في تنفيذ هذه الشروط.

قال المحلل السياسى أحمد المصرى إن الشروط التى وضعها المرشد الأعلى على خامنئى لن تقبلها الدول الأوروبية ولا تستطيع إيران فعل شئ تجاه هذا الرفض وبالتالى فإن إيران فى النهاية ستخضع لشروط أمريكا أو ستصل إلى حل وسط عبر الأوروبيين من خلال المفاوضات التى ستكون طويلة هذه المرة ، مضيفا أن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لاتستطيع أن تـبقى مصالحها فى إيران بدون الولايات المتحدة.

المذيعون: عبد الله حميد وهند الضاوي ودعاء ثابت