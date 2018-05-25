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    عالم سبوتنيك

    مهمة صعبة للحريري في لبنان...رغم سقوط جنوده السودان مستمر في التحالف...إيران تريد حزمة إجراءات اقتصادية من أوروبا

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: د.مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني عن "تيار المستقبل"؛ ود. حكم أمهز الصحفي والباحث السياسي؛ وحسن رزق النائب في البرلمان السوداني؛ ومن بروكسل حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي

    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo /
    "حزب الله" يعلق على استعادة الجيش السوري للحجر الأسود واليرموك
    مهمة صعبة يقوم بها سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورغم أنها الولاية الثالثة للحريري كرئيس وزراء للبنان إلا أنها تختلف كثيرا عن سابقاتها بعد أن فقد تيار المستقبل الذي يقوده الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية لصالح "حزب الله" الذي زاد نفوذه بقوة.

    تقدم "حزب الله" استدعى معه تدخلا خارجيا كان آخره تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس والتي قال فيها إن الانتخابات اللبنانية لم ترضي واشنطن ولا طموحات الشعب اللبناني.

    وقال د.مصطفي علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل  إن أمام سعد الحريري تحديات كبيرة في مشوار تشكيل الحكومة بعد تكليفه رسميا ؛مشيرا إلي أن أهم هذه المعضلات هي توزير حزب الله في حكومته، إذ إن لبنان ستتصادم مع المجتمع الدولي في حال كان بحوزته وزراء موقع عليهم عقوبات دولية كما في حالة حزب الله. وأشار النائب اللبناني إلي أن تشكيل الحكومة سيتأخر كثيرا من وجهة نظره بسبب صعوبة الوصول إلي توافق بين الفرقاء اللبنانيين.

    ولمزيد من الايضاح حول موقف حزب الله من الحكومة اللبنانية القادمة قال د. حكم أمهز الصحفي والباحث السياسي إن عدم تسمية حزب الله عبر كتلته البرلمانية لسعد الحريري رئيسا للوزراء إنما جاء من منطلق رفع الحرج السياسي عن الحريري ، مشيرا إلي أن حلفاء إقليميين للحريري كانوا سيغضبون إذا وافق علي تسميته حزب الله، وأشار الصحفي اللبناني إلي أن دليل ذلك هو عدم تسمية حزب الله لغير الحريري رئيسا.

    وإلى الملف الثاني في "عالم سبوتنيك"… أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن بلاده ملتزمة بالمشاركة في "عاصفة الحزم"، واسترداد الشرعية في اليمن، بعد ثلاثة أسابيع من تصريح مثير للجدل لوزارة الدفاع السودانية ذكرت فيه أن الخرطوم تقيّم مشاركتها في الحرب في هذا البلد.

    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Hasan Jamali
    مبعوث ملكي يصل السودان... البشير يعلن القرار النهائي للمشاركة في اليمن
    وجاء إعلان الرئيس البشير خلال استقباله  بمقر إقامته بالخرطوم، مساعد وزير الدفاع السعودي، الفريق أول طيار، محمد عبدالله العايش.

    ووصل المسؤول السعودي، الأربعاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية التقى خلالها أيضا وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف.

    حسن رزق النائب في البرلمان السوداني قال إن قرار البشير بإستمرار القوات السودانية ضمن التحالف في اليمن قرار يخص علاقة الحكومة السودانية بالمملكة العربية السعودية ولكن النواب في البرلمان السوداني يعتبرون المشاركة في اليمن غير قانونية باعتبار أنها لم تجاز من البرلمان السوداني.

    و أضاف رزق إن العلاقة مع السعودية طيبة ولكن لا تقتضي بأن تكون السودان جزء من قوات التحالف في اليمن خاصة وأن السودان مازال على قائمة الدول الراعية للارهاب في أمريكا وبالتالي أي مشاركة قد ينتج عنها قتل للمدنيين وإنتهاك لبعض حقوق الإنسان.

    و إذا كانت السودان تقاتل في اليمن من أجل الشرعية،فالشرعية تحددها الشعوب و الشعب اليمني وحده معني بتحديد الشرعية وأي مشاركة للقوات في اليمن ينبغي أن تكون تحت مظلة شرعية وقانونية كالأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها من المنظمات الدولية.

    وعن رد فعل الشارع السوداني قال حسن رزق إن الشعب السوداني ضد الحرب في اليمن و يعارض الوجود السوداني في اليمن خاصة أن السودان يعاني من مشاكل إقتصادية و سياسية ولا ينبغي أن تزيد المشاكل بصورة أكبر.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    بومبيو: واشنطن لا تستهدف تغيير نظام الحكم في إيران
     قال مسؤول إيراني كبير إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

    *وذكر المسؤول للصحفيين قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا أن طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي.

    وتلتقي الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني في وقت لاحق اليوم وذلك لأول مرة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه ، *وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الاتفاق إن إيران لا تزال ملتزمة ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة. 

    أكد حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدي الاتحاد الأوربي في بروكسل أن اجتماع الدول الأوربية الموقعة علي الاتفاق النووي الإيراني بالإضافة إلي روسيا والصين؛ يهدف الى الوصول إلي صيغة تجنب هذه الدول العقوبات الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق ، تمهيدا لرفعها للقمة الأوربية المرتقبة وأضاف الوائلي أنه لا يتوقع أن يخرج الاجتماع بشيء ينهي هذه الأزمة.

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    الكلمات الدلالية:
    أوروبا, إيران, السودان
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