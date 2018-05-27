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    عالم سبوتنيك

    اتفاق أمريكي تركي حول منبج... "قوات هادي تقترب" من ميناء الحديدة... ومشاورات حول تشكيل الحكومة العراقية

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الدكتور أحمد أويصال الأستاذ في جامعة اسطنبول ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط والقيادي في تحالف الفتح وعضو المكتب السياسي لحركة صادقون، ليث العذاري، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، فؤاد مسعد.

    مدينة منبج
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    تركيا وأمريكا تعلنان وضع خارطة طريق للتعاون في منبج السورية
    سبوتنيك. أعلنت تركيا والولايات المتحدة في بيان إن مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة، ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في منبج بشمال سوريا.

    قال الدكتور أحمد أويصال الأستاذ في جامعة اسطنبول ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط، لـ"سبوتنيك"، إن تفاصيل الاتفاق الموقع بين تركيا والولايات المتحدة لم تخرج بشكل رسمي، لكن الذي تم تسريبه أن الاتفاق نص على أن إدارة مدينة "منبج" سيتم بتعاون تركي أمريكي من خلال إدارة محلية، يشكل فيها العرب أغلبية، والحفاظ على الأراضي السورية موحدة.

    تتواصل العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن العملية العسكرية الواسعة النطاق التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية لاستعادة السيطرة على المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين.(

    وقالت مصادر إعلامية لـ"سبوتنيك"، إن القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصبحت على بعد نحو 60 كيلومتر من مركز مدينة الحديدة.

    قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني فؤاد مسعد في حديثه لعالم سبوتنيك "إن التطورات الأخيرة في الساحل الغربي لمدينة الحديدة تؤكد على تقدم ملحوظ للقوات الحكومية ضد جماعة أنصار الله كما لوحظ وجود إسناد من طيران التحالف لهذه القوات الحكومية والذي ساهم في إضعاف ميليشيات الحوثي وإجبارها على التراجع".

    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
    © AP Photo / Hani Mohammed
    ضابط يمني يوضح حقيقة اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة
    وأكد مسعد أن القوات الحكومية تتمركز الآن على الأجزاء الجنوبية للحديدة بشكل كامل وتقترب من الميناء الرئيسي على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا.

    تواصل الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية، مشاوراتها السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

    و استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، حيث بحثا تطورات العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية.

    قال ليث العذاري،عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون-تحالف فتح"، إنه حدثت مجموعة من التقاربات و التفاهمات على كثير من المرتكزات والثوابت الوطنية لكن جميع هذه اللقاءات لن ترتقي إلى الوصول إلى مستوى القرار بالتحالف أو تشكيل كتلة بعينها خاصة وأن هناك مدة يحددها الدستور من أجل تكوين كتلة تكون منوطة بترشيح رئيس مجلس الوزراء ولكن حتى الآن لم تشهد الكتل أي توافقات أو قرارات بالتحالف فيما بينها.

    انظر أيضا:

    مصدر: هذه الكتل مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق
    مقتدى الصدر يكشف ملامح "خارطة طريق" العراق خلال الفترة المقبلة
    هل سيبقى البغدادي الأب الروحي للإرهاب في العراق؟
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    هيئة موانىء البحر الأحمر اليمنية ترد على التصريحات الأمريكية بشأن ميناء الحديدة
    جاويش أوغلو: وحدات حماية الشعب في منبج تهدد تركيا ووحدة الأراضي السورية
    جاويش أوغلو: تركيا ستتحرك مع أمريكا في منبج السورية
    أردوغان: سنكرر عملية عفرين في منبج إذا تحركت فرنسا مع "وحدات حماية الشعب"
    هل يقع صدام بين تركيا وفرنسا والولايات المتحدة في منبج؟
    خبير استراتيجي: القوات الأمريكية في منبج للردع وفرنسا لديها دوافع للاشتباك مع تركيا
    الكلمات الدلالية:
    تركية, الاستقرار, منبج, الأمن, أمريكية, الشرق الأوسط, الانتخابات البرلمانية العراقية, راديو سبوتنيك, أنصار الله, حيدر العبادي, الوطن العربي
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