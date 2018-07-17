اتفاق مصالحة بين عدد من فصائل المعارضة السورية... تظاهرات جديدة في العراق قرب حقل الزبير النفطي... أهداف وتوقيت زيارة موفد الرئيس الإيراني إلى لبنان

وقع عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري وريف حمص اتفاقاً لوقف إطلاق النار في القاهرة "برعاية الاستخبارات العامة المصرية وبضمانة روسيا، ووساطة رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا"، بحسب ما أفادت به "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن "الاتفاق شمل المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على اتخاذ تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم والإفراج عن المعتقلين".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy منذر أقبيق: اتفاق فصائل المعارضة السورية في القاهرة خطوة لإنهاء النزاع العسكري

ووقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي، وسط سورية، وعلى رأسها «جيش التوحيد»، على اتفاق في القاهرة أيضاً «برعاية مصر وضمانة روسيا ووساطة الجربا، للانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب في سورية، وإنشاء قوات لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لعالم سبوتنيك قال منذر أقبيق المتحدث باسم تيار الغد السوري إن الاتفاق الذي وقع برعاية الاستخبارات المصرية ووساطة روسية الاثنين ، هو في حقيقة الأمر اتفاقان. الأول يتعلق بالساحل السوري أو الريف الساحلي، حيث يوجد قتال هناك، وجري اتفاق بين فصائل المعارضة والنظام علي وقف إطلاق النار وانضمام الجميع بمكافحة الفصائل الإرهابية تحديدا "داعش" و"النصرة".

وأضاف أقبيق في حوار خاص لراديو سبوتنيك من أبو ظبي: أن الاتفاق الثاني يتعلق بريف حمص الشمالي وهو اتفاق يعالج مخاوف الناس هناك ، فالاتفاق يسمح بعودة النازحين والأهالي إلي ديارهم بأمان دون أن يتعرض أحد لهم بسوء. وينص علي أن تقوم فصائل المعارضة التي وقعت علي الاتفاق في هذه المنطقة وعلي رأسها جيش التوحيد بتأليف قوة نظامية لحفظ الأمن هناك ، مما يعالج مخاوف الأهالي من اعتقالات محتملة من قبل قوات النظام، كذلك حصلنا من خلال هذا الاتفاق علي وعود روسية بحل مشاكل المعتقلين من أهالي هذه المناطق.

ولكن مثل هذا الاتفاق يقول إننا في الطريق إلي انتهاء النزاع العسكري بين المعارضة والنظام، والدخول إلي عملية سياسية تؤسس لتغيير سياسي حقيقي في البلاد يطمئن فيه المواطن السوري إلي حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة بحيث لا تعود البلاد إلي دوامة العنف والحرب الأهلية مرة أخري مستقبلاً.

قالت الشرطة العراقية إن محتجين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي جنوبي العراق.

© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI قيادة العمليات المشتركة في العراق تحذر العابثين بالأمن والمؤسسات

وقالت الشرطة العراقية إن نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم اليوم، وسط تصاعد التوتر في عدة مدن بجنوب العراق بسبب تدهور الخدمات العامة والفساد.

وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

وشهد العراق خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.

ونفى عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطى أن يكون هناك تعدٍ من قبل المتظاهرين على حقول النفط فى المحافظة ، مؤكدا أن المحافظة يسودها حالة من الترقب والانتظار لتنفيذ الوعود الحكومية ، مشيرا الى أن بعض الجهات الدينية والسياسية حاولت أن توظف هذه التظاهرات وأن تركب الموجة وتنتقم لنفسها من خلال بعض التصرفات غير المقبولة ، الامر الذى رفضه المتظاهرون من خلال بيانات صادرة عنهم ، وانتقد السليطى ظهور العديد من التحليلات التى تتهم دولا معينة بتحريك التظاهرات مؤكدا أنها تظاهرات مطلبية فى المقام الاول.

© Sputnik . Sergey Guneyev الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من روحاني

أكد المبعوث الخاص للرئيس الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين جابر الأنصاري الذي يزور لبنان أنه من الأولويات الأساسية الموضوعة للبحث، ليس فقط لإيران بل ينبغي أن تكون لكل دول المنطقة، المسارعة إلى إيجاد حلول سياسية لكل الأزمات والملفات الإقليمية الملتهبة وأعلن أنه مكلف رسمياً متابعة المفاوضات السياسية لحل الأزمتين السورية واليمنية. وقال إنه وضع المرجعيات السياسية اللبنانية في كل التطورات والمستجدات المرتبطة بحل الأزمة السورية سواء في سوتشي أو الآستانة.

والتقى الأنصاري بكل من رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

وقال الباحث فى الشئون الايرانية قاسم قصير " إن زيارة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى لبنان تأتى فى إطار إقليمى ، حيث تريد طهران أن تشرح للدول الصديقة وجهة نظرها تجاه الاتفاق النووى الايرانى ، وكيفية مواجهة الخروج الامريكى من الاتفاق وحول التطورات فى المنطقة ، كما أكد قصير أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سلسلة الزيارات التى يقوم بها المسئولون الايرانيون لعدد من الدول لمواجهة المحاولات الامريكية للضغط على ايران."

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