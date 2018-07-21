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    عالم سبوتنيك

    استمرار خروج المسلحين من القنيطرة... المظاهرات في بغداد... العودة للتهدئة في قطاع غزة

    عالم سبوتنيك
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    هند الضاوي
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    الضيوف: الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد دكتور أمين حطيط والكاتب والمحلل السياسي العراقي نسيم عبد الله والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عماد محسن.

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    بدء إخراج الدفعة الثانية من مسلحي القنيطرة إلى الشمال السوري
    استمرار خروج المسلحين من القنيطرة إلى إدلب شمال سوريا

    أفادت وسائل الإعلام السورية المحلية، أنه سيتم، اليوم السبت، استكمال تنفيذ اتفاق خروج المسلحين من ريف القنيطرة إلى إدلب، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

    وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت، أن الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية وعائلاتهم، خرجت من ريف القنيطرة باتجاه الشمال السوري، أمس الجمعة.

     العميد دكتور أمين احطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني،  قال إن الاتفاق الذي وقع في القنيطرة برعاية روسية أدى إلى إذعان المسلحين وخروجهم من القنيطرة إلى إدلب، مشيرا إلى أنه حتى  الآن قد تم نقل ما يتجاوز نسبته 70% من عدد المسلحين المتواجدين في القنيطرة، متوقعا خروج العدد المتبقي منهم اليوم.

    شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع المحتجين من اقتحام مبنى مجلس المحافظة خلال مظاهرة في البصرة، على بعد 550 كم جنوب شرق بغداد، العراق 15 يوليو/ تموز2018
    © AP Photo /
    العراق: مقتل شخص وإصابة 41 بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد
    انطلاق مظاهرات لأول مرة في بغداد ووسط العراق

    تظاهر آلاف العراقيين في  العاصمة بغداد ومدن جنوب  ووسط البلاد، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الخدمات وفرص عمل، وسط انتشار أمني كثيف.

    المحلل السياسي العراقي، نسيم عبدالله، قال، إن "مطالب المتظاهرين تتزايد يوما بعد يوم جراء تأخر استجابة الحكومة في تنفيذها"، مشيرا إلى أن "الحكومة الآن محرجة ونفذت الكثير من الأمور المتعلقة بين الحكومة المركزية والاتحادية".

    وأضاف: أن " المتظاهرون يعتقدون أن هذه المطالب لا تفي بالغرض وتتزايد المطالب يوما بعد يوم، ما يعني أن هناك رغبة في الشارع العراقي بتغيير الأحوال السيئة حتى وصلت المطالب بتغيير النظام".

    تدريبات لحركة حماس
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    اندلاع حريق ضخم في أكبر مستوطنة على حدود غزة
    "حماس" تعلن اتفاقا مع إسرائيل للعودة للتهدئة في قطاع غزة

    قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إنها وافقت على تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة بعد يوم من اشتباكات حدودية أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وأربعة فلسطينيين.

    و في  وقت أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على نبأ التهدئة، قالت متحدثة  باسمه إنه لا يوجد نشاط معلوم للجيش في المنطقة على الحدود مع القطاع.

    الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني عماد محسن، قال، إن قطاع عزة يعيش أجواء ما بعد صدمة الأمس، عندما بدأت القوات الإسرائيلية في إطلاق صواريخها على المواقع العسكرية القريبة جدًا من سكان هذا القطاع المكتظ بأكثر من 2 مليون فلسطيني، مشيرًا إلى توقعات سكان غزة أمس ببدء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة صباح اليوم، بينما استيقظوا على الجهود الخيرة التي قامت بها الشقيقة الكبرى مصر، وفق تعبيره.

    إعداد وتقديم: هند الضاوي وعبد الله حميد

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    القنيطرة, إدلب, لبنان, الجولان, مظاهرات, العراق, سوريا, إسرائيل, غزة, فلسطين, القوات الإسرائيلية, راديو سبوتنيك, حماس, العالم العربي
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