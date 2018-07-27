تسجيل
17:58 27 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    ليبرمان يقرر إنشاء 400 مستوطنة جديدة... البحرية الإيرانية: إيران فقط تؤمن الخليج... تركيا ترفض تهديدات ترامب

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: السفير حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"؛ رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في سويسرا؛ د. سمير صالحة الصحفي والأكاديمي التركي

    قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة، وذلك ردا على عملية الطعن التي وقعت في نفس المستوطنة ليلة أمس، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح ومقتل الفلسطيني المنفذ. وانسحب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، من قرية كوبر شمالي رام الله، وسط مواجهات اندلعت مع شبان القرية دون وقوع إصابات.

    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Amir Cohen
    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة

    كما اعتقل الجيش خلال العملية العسكرية، ثلاثة مواطنين على الأقل، وجرفت احد الشوارع في القرية. حيث اقتحم الجيش القرية فجرا من عدة مداخل وصولا إلى بيت عائلة منفذ عملية الطعن في مستوطنة "آدم" ويدعى محمد دار يوسف 17 عاماً، وقاموا بمعاينة وتفتيش البيت والتحقيق مع أفراد العائلة ميدانياً.

    وأشادت حركة حماس بالهجوم باعتباره عملا بطوليا، وقالت إنه انتقام لمقتل ثلاثة من مسلحيها في قطاع غزة، بينما تلقي القيادة الفلسطينية باللوم على حالة من الإحباط ناجمة عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي.

    وقال السفير حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، "إن أي إجراء يقوم به الفلسطينيون متوقع طالما هناك احتلال للدفاع عن نفسه في مقابل الاعتداءات الإسرائيلية لأن الظلم لا بد له من ردة فعل"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من العمليات يمكن أن يستمر ويمكن أن يكون هناك أشكال أخرى من المقاومة الفلسطينية التي تندفع مقابل الظلم الإسرائيلي".

     وأوضح أن "القيادة الفلسطينية تسعى إلى حل سياسي سلمي في المنطقة وخصوصا في فلسطين ولكن بالتأكيد السيطرة على أي أعمال شعبية ضد الاحتلال أمر صعب على القيادة الفلسطينية وعلى أي قيادة في أي دولة في العالم".

    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان
    © Sputnik . Maxim Blinov
    ليبرمان: سنعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا استمرت الأوضاع هادئة

    قال قائد القوت البحرية الإيرانية، حبيب الله سياري إن استمرار انتقال السفن التجارية العابرة من منطقة الخليج وإلى خارجها، يرتبط بإيجاد الأمن في المنطقة من طرف إيران فقط. وقال سياري، مخاطباً الدول المتواجدة في الخليج، أن " وجودكم لن يؤدي فقط إلى إخلال الآمان في المنطقة، بل سيعرض أمن المنطقة للخطر ، وأضاف سياري سيتحقق الأمن بمغادرة الأجانب للخليج.

     في السياق نفسه حذّر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران. وقال سليماني موجها خطابه للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول "قد تبدأ أنت الحرب لكننا سننهيها".

    من ناحية أخرى ذكرت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الأسترالية، أن هناك من يؤكد في الحكومة، أن واشنطن تستعد لشن ضربات ضد المنشآت النووية في إيران، مشيرة الى أنه من المحتمل أن يتم ذلك في أغسطس آب المقبل. ونقلت هيئة "أي.بي.سي" الأسترالية للإذاعة والتليفزيون، عن هذه المصادر قولها إن العسكريين الأستراليين بالإضافة إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية ربما سيشاركوا في تحديد الأهداف المحتملة للضربة الأمريكية. من جانبه نفى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول هذه المعلومات واصفا إياها بـ "الأوهام".

    وقال رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية بسويسرا إن هذه التصريحات تعد في إطار الحرب النفسية لكن لا يحدث أي اشتباك عسكري على الأرض ولا صدامات ولكنه مجرد تصعيد كلامي خاصة بعد انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي مع إيران ، وبالتالي فالحرب الكلامية بدأت والحرب النفسية الإعلامية مستمرة.

    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    قائد البحرية الإيرانية: أسطولنا يتوجه إلى غرب المحيط الأطلسي

    واستبعد الصيداوي أي مواجهة عسكرية كبرى لأن إيران لديها علاقات مع دول البريكس و روسيا والصين كما أن أمريكا عجزت عن تغيير الوضع السياسي في سوريا فمن الصعب التعامل مع دولة كإيران من الناحية الجيواستراتيجية وعمقها البري ولكن ربما تحدث بعض الإشتباكات المحدودة جدا في إطار تصاعد التوتر داخل مياه الخليج.

    علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتركيا بشأن التلويح بعقوبات اذا لم تفرج تركيا عن القس الأمريكي المحتجز لديها  أندرو برونسون.  وقال أوغلو لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا ولن نتسامح مع اي تهديد. وقد أُلقي القبض على القس برونسون قبل أكثر من عامين، ويواجه تهما بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن، الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بمواجهة عقوبات كبيرة ما لم تطلق فوراً سراح القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله في تركيا حاليا.

    ويعيش القس برونسون في تركيا منذ 23 عاما في مدينة أزمير غربي البلاد، ويرعى كنيسة إنجيلية صغيرة هناك يبلغ عدد أتباعها 25 شخصا فقط. وقد أُلقي القبض عليه قبل أكثر من عامين، ويواجه تهما بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن، الذين تعتبرهما تركيا منظمات إرهابية وهو ما ينفيه محامو برونسون والولايات المتحدة نفيا قاطعا.

    البيت الأبيض، واشنطن
    © Sputnik . Natalia Seliverstov
    مسؤول إسرائيلي يكشف عن صفقة بين الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل

    ومن تركيا قال د. سمير صالحة الصحفي والاكاديمي التركي إن التوتر ليس جديدا في هذا الملف ولكنه يؤثر بشكل مباشر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة… منوها أن هناك عده  ملفات ثنائية وإقليمية تؤثر في علاقة البلدين ، مشيرا إلى أن  التصعيد الأمريكي جاء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب  ونائبة ما جعل الأمور تتوتر بين الجانبين لذلك دخل الإعلام التركي على خطي الأزمة  مطالبا بأهمية  أن يتدخل طرف ثالث لتهدئة التوتر بين الطرفين .

    وأضاف صالحة إن القضاء التركي هو الذي سيحدد مصير القضية حيث أمر بإستمرار حبس القس الأمريكي بينما تعتبر أمريكا أن القضية سياسية قبل أن تكون قضائية.. مؤكدا أن الخطة التركية قد تشمل الحديث حول المصرفي التركي (محمد هاكان اتيلا) المسجون في أمريكا وأيضا مطلب تركيا بإسترداد فتح الله جولن المتهم بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة قبل عامين  في تركيا…

    للمزيد من الأخبار والتقارير السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"..

    انظر أيضا:

    ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي
    دبلوماسي إيراني يكشف حقيقة سرقة "الموساد" وثائق البرنامج النووي
    صحيفة عبرية: نتنياهو أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
    بوتين حول الاتفاق النووي الإيراني: الموقف الروسي سيبقي دون تغيير
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إيران, تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك