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17:56 28 يوليو/ تموز 2018
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    عالم سبوتنيك

    اتفاق مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق... محادثات غريفيث بصنعاء... دعوة السيستاني لتشكيل حكومة جديدة بالعراق

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: مهند الضاهر، الكاتب والمحلل السياسي السوري، وعزيز الربيعي، مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية، وجمال محسن، الكاتب والمحلل السياسي اليمني.

    مجلس سوريا الديمقراطية يعلن اتفاقه مع دمشق على التفاوض لـ"إنهاء الحرب"

    رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية
    © REUTERS / RODI SAID
    رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: الحوار مع دمشق أثبت أن اتهام الأكراد بالانفصال والتقسيم "زائف"

    أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، السبت، اتفاقه مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لـ"إنهاء الحرب".

    وأشار المجلس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان لإجراء مفاوضات لوضع "نهاية للحرب".، موضحا أن المفاوضات ستسعى إلى رسم "خارطة طريق" تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية".

    الدكتور مهند الضاهر، المحلل السياسي السوري، قال إن لقاء ممثلي الأكراد مع الحكومة السورية جاء بناء على طلب من الطرف الأول؛ للتحاور على أمور تتعلق بالشئون الخدمية، وفق ما أعلن، مضيفا: "في حقيقة الأمر قوات سوريا الديمقراطية حسمت الأمر وعرفت أن المستقبل هو للجيش العربي السوري"، كاشفا عن تسليم الأكراد المناطق التى تحتوي على الثروات المعدنية وغيرها للدولة السورية". 

    السيستاني يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة في أقرب وقت

    دعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، إلى تشكيل حكومة جديدة "في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة"،  لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن جنوب العراق.

    حيدر العبادي
    © AP Photo / Karim Kadim
    العبادي يرد على دعوة السيستاني للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

    مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية عزيز الربيعي، قال إن حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في أن يستمر في منصب رئاسة الوزراء العراقية لولاية ثانية قد تراجعت؛ نظرا لوجود خلافات داخل تحالف "النصر" الذي يرأسه، مما سيحرج بعض القوى السياسية التى كانت تنوى التحالف معه، خاصة بعد اتهامات بقمع المتظاهرين.

    غريفيث يعلن أن مباحثاته مع الحوثيين كانت بناءة

    وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث المحادثات التي أجراها الأخير مع قيادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء بالبناءة.

    وأكد في تغريدة على تويتر أنه "سيطلع مجلس الأمن الدولي، الخميس القادم، بالتقدم الذي أحرزه في جهوده لإيقاف الحرب في اليمن"..

    المحلل السياسي اليمني، جمال محسن، قال إن "الجهود المبذولة من مبعوثي الأمم المتحدة كانت تواجه صعوبة في إقناع الحوثيين للجنوح للسلام في مشاركاتهم بمفاوضات سابقة للسلام لتسليم ميناء الحديدة لما يمثله من اطمئنان للتحالف العربي من جدية الحوثيين في سعيهم نحو السلام".

     وأشار إلى أن "الخطة التي قدمها المبعوث الأممي غريفيث لاقت قبولا لدى المجتمع الدولي، ووافقت عناصر من قيادات الحوثي عليها باعتبار أنها تجنب مدينة الحديدة الكثير من التدمير بالإضافة إلى تجنيب قواتهم المواجهة في الحرب".

    انظر أيضا:

    محلل: "سوريا الديمقراطية" حسمت الأمر وأدركت أن المستقبل هو الجيش السوري
    رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: الحوار مع دمشق أثبت أن اتهام الأكراد بالانفصال والتقسيم "زائف"
    سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع الحكومة السورية على مفاوضات "إنهاء الحرب"
    مجلس سوريا الديمقراطية يجري محادثات في دمشق
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    أخبار العالم العربي, اليمن, العراق, سوريا
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