استمرار المظاهرات في العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في اليمن... اتهامات لكوريا الشمالية بعدم وقف برنامجها النووي

تجدد المظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات وسط وجنوب العراق.

© Sputnik . Nazek Mohamed معتصمون يقطعون الطرق المؤدية إلى حقل "القرنة 1" النفطي في البصرة جنوبي العراق

تجددت المظاهرات المطالبة بتقديم الخدمات ومحاسبة الفاسدين في محافظات وسط وجنوب العراق، أمس الجمعة، حيث تظاهر المئات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

المحلل السياسي العراقي، سامر الجيزاني، قال إن "هناك مطالب حقيقية داخل الشارع العراقي تحتاج إلى نظرة واعية من قبل الحكومة، باعتبار أن هناك نقصا واضحا في مستوى الخدمات وفرص العمل والبنى التحتية والحالة العمرانية، والتخطيط داخل البلاد بحاجة إلى ثورة وحكومة قادرة على تلبية واجباتها تجاه مواطنيها".

الإمارات تُحمل الحوثيين مسؤولية مجزرة الحديدة وتفشي الكوليرا بالمدينة..

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أجرى تحقيقا بمشاركة من حلفاء غربيين، حول القصف الذي استهدف مستشفى الثورة بالحديدة غربي اليمن.

وأضاف أن التحقيق أثبت بوضوح أن القصف ناجم عن إطلاق قذائف هاون من مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالمدينة الساحلية.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD قرقاش: منع "الحوثيين" من استخدام ميناء الحديدة يقصر عمر الحرب

د/ علي حسن الخولاني الكاتب والمحلل السياسي اليمني، قال إن الجميع يعلم أن "جماعة أنصار الله" في وضع لا يحسدوا عليه في معركتهم في الساحل الغربي تحديدا في الحديدة، فالقوات الجمهورية والجيش الوطني اقتربوا من دخول مدينة الحديدة و تطهير المطار والميناء وبناء على ذلك، اضطر الحوثيون لقصف بوابة مستشفى الثورة لوقف هذه المعركة.

تقرير أممي يزعم أن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية.

قال تقرير سري للأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية، الأمر الذي يُعد خرقا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة رويترز أن التقرير، الذي أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة، قُدم للجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة أمس الجمعة.

الخبير والمتخصص في الشئون الأسيوية، د/وائل عواد، قال إنه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإنها تزامنت مع اجتماعات الأسيان حيث إن هناك محاولة من الولايات المتحدة لممارسة الضغط على كوريا الشمالية وهناك تقارير للولايات المتحدة قبل أسبوع تحدثت عن نشاطات لكوريا الشمالية وإجرائها تجارب نووية وصاروخية باليستية طويلة المدى، فهذه التقارير لها أكثر من هدف تريد الولايات المتحدة أن تحققه من خلالها عبر المنظمات الدولية.