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18:39 05 أغسطس/ أب 2018
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يمهد لعملية عسكرية ببادية السويداء... حماس تبحث تهدئة دائمة مع إسرائيل... الحزب"الشيوعي" قد ينسحب من ائتلاف "سائرون"

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الباحث في مركز دمشق للدراسات والأبحاث العميد تركي الحسن الباحث في مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف جلال الموسوي الخبير بالشأن الفلسطيني د. عبد الستار قاسم القيادي في حركة فتح السفير حازم أبو شنب

    الجيش السوري يستعد لشن عملية عسكرية ضد "داعش" في بادية السويداء

    الكنيست الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    محلل سياسي: استهداف الدروز في "السويداء" لا ينفصل عن قانون "القومية" الإسرائيلي

    يستعد الجيش السوري لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، في الساعات الـ48 القادمة لاجتثاث تنظيم "داعش" الإرهابي من بادية السويداء الشرقية.

    وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطة الجيش تقضي بشن الهجوم انطلاقا من المحور الشمالي الشرقي لإنهاء وجود "داعش" في آخر بؤر تجمعاته في الجنوب الشرقي لسوريا، وفي إطار الرد على العملية الإرهابية التي وقعت بمحافظة السويداء الشهر الماضي.

    الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" العميد تركي الحسن، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن الجيش السوري سيعود لتطهير منطقة السويداء من تنظيم "داعش" الإرهابي خاصة وأن قاعدة التنف السورية التي تحتلها القوات الأمريكية باتت بؤرة للجماعات الإرهابية "داعش" وغيرها وعليهم أن ينسحبوا".

    وأردف الحسن قائلا "هناك اتصالات تجري عبر وسائط يمكنها الاتصال بداعش ومن الوارد أن يكون هناك بعض المطالب التي من الممكن تلبيتها في سبيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من النسوة والأطفال لدي تنظيم داعش".

    حماس تبحث التوصل لتهدئة دائمة مع إسرائيل

    الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع لبحث التهدئة في غزة

    قالت وكالة فرانس برس إن المكتب السياسي لحركة حماس يبحث حاليا مقترحات تتعلق بالتوصل لتهدئة دائمة مع إسرائيل مقابل فك الحصار عن قطاع غزة.

    ووفقا للوكالة، فإن العرض الذي تبحثه الحركة، تلقته من مصر والأمم المتحدة، بشأن تهدئة تستمر سنوات مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.

    الخبير بالشأن الفلسطيني والكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، قال إن حماس وافقت على المشروع المصري الخاص بالتهدئة مع إسرائيل لكن هذا لم يتم الإعلان عنه من جانب قادة حماس، مشيرا إلى أنه إذا وافقت حماس على الإتفاق ستكون قد اقترفت خطأ عظيما لأن إسرائيل لا تلتزم إطلاقا بتفاهمات أو إتفاقيات وجميع المواقف منذ 1948.

    من جهته، قال القيادي بحركة فتح السفير حازم أبو شنب إنهم ينتظرون حتى يتحول هذا الكلام إلى واقع ملموس وبعدها سيكون هناك موقف للسلطة الفلسطينية، لكنه حذر من أي التفاف على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وأية مواقف مخالفة لمبادئ القضية الفلسطينية لا يتم التعويل عليها ولا تمثل الشعب الفلسطيني.

    الحزب الشيوعي العراقي يُلمح للعودة لصفوف المعارضة

    البرلمان العراقي
    © REUTERS /
    الحزب الشيوعي العراقي يدعو القوى العراقية إلى إعلان موقف واضح من الميثاق

    أكد المجلس الاستشاري الموسع للحزب الشيوعي العراقي على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة، حكومة كفاءات وطنية عابرة للطائفية، بلا محاصصة ولا فساد.

     كما أكد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجديدة برنامجا وطنيا إصلاحيا بسقف زمني للتنفيذ، يقود إلى تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وضمان استقلالية القرار العراقي، وبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

    مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف جلال الموسوي، أعرب عن اعتقاده أن يؤدي ذلك الصراع  في العراق حاليا إلى تغيير حقيقي في الخارطة السياسية العراقية.

    وأشار إلى أن الحزب الشيوعي يعمل على المحور الإصلاحي والابتعاد عن المحاصصة لذلك هو أعلن عن نيته الانسحاب من كتلة سائرون والانضمام إلى المعارضة حال عدم تنفيذ برنامج حقيقي للحكومة العراقية.

    المذيعون: يوسف عابدين ونوران عطالله وحساني بشير

    انظر أيضا:

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