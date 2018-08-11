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18:30 11 أغسطس/ أب 2018
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يتقدم ببادية السويداء... اتفاق ائتلاف النصر وسائرون لتشكيل الحكومة العراقية... الرد التركي على القرارات الأمريكية

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هشام جابر، والقيادي في ائتلاف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي د. رائد فهمي، والكاتب والمحلل السياسي التركي فوزي ذاكر أوغلو.

    الجيش السوري يقترب من إعلان بادية السويداء محررة
    © Sputnik .
    اقتراب موعد تحرير بادية السويداء... بوصلة الجيش السوري تتجه لـ "التنف"
    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحات واسعة ببادية السويداء

    استعاد الجيش السوري السيطرة على مساحات واسعة من ببادية السويداء، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم "داعش"، ما أسفر عن قتل العديد من عناصر التنظيم الإرهابي.

    الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، هشام جابر، قال إنه "منذ شهر تقريبًا يتقدم الجيش السوري تجاه بادية السويداء الشرقية والشمالية، للقضاء على مجموعات التنظيم الإرهابي "داعش"، مشيرا إلى صعوبة الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة، مما يجعل القتال فيها ليس سهلا، ورغم ذلك استطاع الجيش السوري تحرير عدة قرى ومناطق بطريقة بطيئة لكنها فعالة".

    مقتدى الصدر
    © AP Photo /
    الصدر يصدر ميثاقا وطنيا يحدد ضوابط التحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    ائتلاف النصر يعلن اتفاقا أوليا مع ائتلاف "سائرون" لتشكيل الحكومة العراقية

    أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، توصله لاتفاق مبدئي مع تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، لتشكيل الحكومة الجديدة.

    القيادي في تحالف سائرون، د. رائد فهمي، قال إن "الإطار العام للاتفاق بين التحالف الجديد الذي يكونه النصر على أساس البيان الصادر من السيد مقتدى الصدر تتكون من 40 بندا لتشكيل الحكومة الجديد".

    وأشار إلى أن التوجهات الأساسية التي تعتبر بعض النقاط من الثوابت الرئيسية التي سيصبح عليها إجماع والتي تضمن الوجهة الإصلاحية للحكومة القادمة وهي شرط ضروري لمواجهة التحديات، التي تتمثل في منع المحاصصة ومحاربة الفساد وتحقيق إصلاحات في بناء الدولة وإدارتها.

    وأكد أن "اسم رئيس الوزراء ما زال مطروحا ويستمر النقاش فيه، وأن اسم السيد العبادي أحد المرشحين كذلك ويتم التباحث فيه"، موضحا أن "الأسس التي تم الاتفاق عليها هي المهمة، وخلال الأياد القادمة سوف تتضح الصورة أكثر".

    الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا 4 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    أردوغان: من الخطأ محاولة تأديب تركيا عن طريق التهديد
    تركيا تتوعد بالرد على قرارات ترامب ضدها

    وجَّهت الخارجية التركية نقدا شديدا للإدارة الأمريكية، في أول رد رسمي من الحكومة التركية على قرار ترمب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات التركية.

    وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن على واشنطن أن تعلم أنها لن تحقق أي نتائج بشأن التعاون عبر هذه العقوبات والضغوط، وأنها ستُلحق الضرر فقط بعلاقاتنا الحليفة.

    فوزي زاكر أوغلو، المحلل السياسي التركي، قال إن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستجعل تركيا تفكر بشكل جدي في مسألة تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

    وأكد أن تركيا لديها العديد من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في الضغط على الولايات المتحدة؛ منها ورقة التقارب مع روسيا، وكذلك غلق قاعدة "إنجرليك" العسكرية في تركيا، فضلا عن عقوبات اقتصادية منها وقف استيراد البضائع الأمريكية وأهمها المنتجات الإلكترونية، لافتا إلى أن مثل هذه الملفات قطعًا ستزعج واشنطن ولكن سيتم استخدامها حين تتأكد تركيا أن لا تراجع في المواقف الأمريكية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التنظيم الإرهابي, السويداء, الحكومة العراقية, رد, تركيا, الانتخابات البرلمانية العراقية, العقوبات الأمريكية, راديو سبوتنيك, الجيش السوري, داعش, حيدر العبادي, العالم
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