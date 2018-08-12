الحشود العسكرية السورية على حدود إدلب... العملية الأمنية الأردنية غرب عمان... احتاجات تونس

الجيش السوري يواصل تعزيزاته العسكرية على حدود إدلب

قال مراسل "سبوتنيك": إن تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش السوري انطلقت من عدة محافظات سورية باتجاه ريفي حماة الشمالي والشمال الغربي بالإضافة إلى ريف إدلب الجنوب الشرقي وسط أنباء عن نية الجيش إرسال تعزيزات عسكرية مماثلة باتجاه جبهة ريف حلب الغربي.

الكاتب والمحلل السياسي الروسي، سامر إلياس، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول الوضع العسكري في إدلب "إن معركة إدلب تحكمها مجموعة من العوامل المرتبطة بالعلاقات الروسية التركية الإيرانية والمسار السياسي في أستانا بالإضافة إلى الموقف الأوروبي الخائف من ملف اللاجئين بعدما سببه هذا الملف من مشكلات في أوروبا".

الأردن يعلن إحباط مخططا إرهابيا كبيرا

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات،إن العملية الأمنية ضد إرهابيين، تحصنوا داخل مبنى بمدينة السلط غرب العاصمة عمان، مستمرة.

وأضافت أن قوات الأمن انتشلت، الأحد، جثث ثلاثة يُعتقد أنهم متشددون من داخل المبنى بعد انهيار جزء منه إثر تبادل لإطلاق نار.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI الأردن...الأمن يضبط 5 إرهابيين في "السلط"

الدكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، قال إن التصريحات الرسمية تقول أن عملية تفتيش الموقع والتأكد من عدم وجود أي مخلفات متفجرة أو مصابين وجرحى وصلت لمرحلتها النهائية، مبررأ عدم الإعلان عن أسماء العناصر الإرهابية في السلط، بخشية التأثير على مجريات العمل.

احتجاجات في تونس على تقرير لجنة الحريات المثير للجدل

احتشد آلاف التونسيين، أمس السبت، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول الاحتجاجات المندلعة في تونس على تقرير لجنة الحريات والمساواة "إن من وجهة نظر التيارات السلفية والمحافظة في تونس فإن هذ التقرير أو ما يسمى بمشروع القانون مناقض للشريعة الإسلامية وهو ما خلق حالة من المشاحنات بين التيار المحافظ والتيار العلماني للعدول عن هذه التعديلات".

وحول مناقشة هذا المشروع بقانون في البرلمان التونسي قال ثابت إن لجنة الحريات الفردية والمساواة ستناقش العديد من المقترحات ولكن ما يهم الرئيس باجي قايد السبسي هو جزئية الميراث فقط ليضع اسمه في سجل طريق الإصلاح.